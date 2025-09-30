Non sono trascorse neanche 24 ore dall’ingresso dei nuovi inquilini nella Casa del Grande Fratello 2025 che si è già verificata la prima discussione. Tutto è nato da una questione apparentemente banale: la cipolla. Durante la preparazione del pranzo, Grazia Kendi aveva dichiarato di non gradire particolarmente la cipolla, ma senza porre un veto assoluto. Al momento di cucinare, i compagni le hanno chiesto se fosse un problema inserirla nelle pietanze.

Lo sfogo di Grazia

A quel punto la concorrente è sbottata con decisione: “La potete mettere la cipolla, ho detto che non la prediligo. Mettete ‘sta cipolla, tanto mangio lo stesso. Sono un porco, pure i divani mi mangio tra un po’, basta che non vi sento più. A me hanno insegnato ad adattarmi nella vita, mettete sta cipolla, basta, e che ca**o!”.

Un’esplosione verbale che ha sorpreso gli altri inquilini e che ha messo subito in luce il temperamento diretto e senza filtri di Grazia.

Dinamiche di convivenza

I reality come il Grande Fratello insegnano che i primi conflitti nascono spesso su aspetti quotidiani — il cibo, gli spazi comuni, le abitudini personali. È proprio in questi momenti che i concorrenti iniziano a rivelare il proprio carattere e a delineare i rapporti di forza all’interno del gruppo.

Chi è Grazia Kendi

Grazia Kendi, 25 anni, è nata a Milano e attualmente vive a Orbetello, in provincia di Grosseto. Come ha raccontato lei stessa nel programma, lavora in uno stabilimento balneare nell’Argentario come “jolly”, occupandosi principalmente dell’organizzazione di feste ed eventi. Dopo essersi diplomata, ha iniziato a lavorare stagionalmente sia in Italia che all’estero.

La partecipazione al Grande Fratello, iniziata il 29 settembre, rappresenta la sua prima esperienza televisiva. Un sogno che Grazia coltivava da tempo: “Sono nata per questo”. Sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 10.000 followers, condivide principalmente foto di se stessa. Si definisce energica e ironica, ma anche una “serpe nera” con chi la fa arrabbiare.

Vita privata di Grazia Kendi

Per quanto riguarda la vita privata di Grazia Kendi, al momento non ci sono informazioni precise sul suo stato sentimentale. Non si sa infatti se sia single o fidanzata entrando nella Casa più spiata d’Italia. Sui social non ci sono immagini che lascino intendere la presenza di una persona speciale nella sua vita.

Famiglia e rapporti personali

Si hanno invece più notizie riguardo alla sua famiglia. I genitori sono separati da 15 anni e Grazia ha un rapporto profondo con la madre, mentre più delicata è la relazione con il padre. Ha anche una sorella minore, a cui è molto legata.