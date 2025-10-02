Matteo Azzali si è presentato al Grande Fratello come un uomo dal passato complicato, ma che ha saputo rialzarsi. Il 47enne ha raccontato di prendersi cura dei suoi gatti, di sua madre e di minorenni in difficoltà, mostrando un lato solidale e responsabile. Tuttavia, a poche ore dalla sua minaccia di abbandonare la Casa, la sua ex compagna è intervenuta con un duro sfogo, mettendo in discussione la sua immagine pubblica.

L’accusa shock della ex compagna

La presunta ex compagna di Matteo Azzali ha commentato su Instagram con parole forti, definendo il gieffino un “pagliaccio” e accusandolo di mancanza di rispetto: “Matteo Azzali, colui che ama definirsi saldo, inquadrato e rigoroso tanto nella vita quanto nelle relazioni. Io, che ho avuto modo di conoscerlo da vicino, potrei offrire testimonianza concreta circa la reale consistenza di tali affermazioni... Tre mesi fa sono stata lasciata in favore di un’altra donna dopo circa due anni di relazione”.

L’ex compagna aggiunge che l’appellativo di “pagliaccio” rischia di suonare persino indulgente, invitandolo a vergognarsi per il suo comportamento.

Deianira Marzano svela il vero motivo dietro la possibile uscita

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha commentato l’intenzione di Matteo di lasciare la Casa, insinuando che dietro ci sia molto più di un semplice problema di integrazione con gli altri concorrenti: “Ora vi svelo cosa c’era davvero dietro al voler lasciare la Casa da parte di Azzali”.

Deianira ha condiviso la testimonianza di una ragazza che sostiene di essere stata lasciata proprio da Matteo, alimentando il mistero attorno alla sua vita privata.

Il futuro di Matteo al Grande Fratello

Il pubblico si domanda se Matteo Azzali sarà messo di fronte a questo sfogo e a queste accuse nel corso della prossima diretta, probabilmente con un confronto nella mystery room o durante un momento dedicato al “ritorno al passato”.