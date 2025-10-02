Sono passate poco più di 48 ore dalla prima puntata del Grande Fratello, ma i concorrenti hanno già iniziato a mostrare le loro personalità. Tra chi si sta facendo notare per i caratteri più forti e spigolosi, emerge sicuramente Jonas Pepe. Il modello 24enne non ha esitato ad affrontare alcuni compagni di avventura, lamentandosi di certi loro comportamenti e dimostrando un temperamento deciso.

Il tatuaggio e l’amore per The Notorious B.I.G.

Durante una chiacchierata con gli altri inquilini, Jonas Pepe ha raccontato di essere un grande fan del rapper The Notorious B.I.G.. Ha svelato di avere un tatuaggio con un verso di una sua canzone in una zona particolare del corpo: “Sapete che io ho una frase di Notorious Big tatuata qui dietro in basso? Ve la faccio vedere. I knew that I was goin’ somewhere. Significa ‘sapevo che stavo andando da qualche parte’”.

La lettera a Giacomo Leopardi: un rimprovero rispettoso

Non solo musica rap, però. Jonas Pepe ha anche un grande interesse per la poesia italiana, in particolare per Giacomo Leopardi, il celebre poeta nato a Recanati. Ieri sera ha raccontato a Francesco Rana di aver scritto una lettera a Leopardi quando aveva 19 anni, nella quale gli ha rivolto un rimprovero, ma sempre con rispetto: “L’ho rimproverato, ma con rispetto. Gli ho scritto che non si era impegnato abbastanza per vivere davvero la vita ed essere felice. Lui parlava della vita in maniera particolare, dicendo che l’uomo puntava al piacere inteso come senso esteso, perenne e illimitato. Io gli ho espresso che questa cosa è bella così, che la vita è un dono, che senza dispiacere non ci sarebbe il piacere”.