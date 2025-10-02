La coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez, nata durante la passata edizione del Grande Fratello, si prepara a un nuovo appuntamento televisivo. I due ex gieffini saranno infatti ospiti della nuova puntata di Verissimo, in onda domenica 5 ottobre alle 16 su Canale 5.

Durante il reality show, Helena e Javier hanno conquistato il pubblico con la loro autenticità e il feeling nato davanti alle telecamere. Ora, a distanza di mesi, tornano a raccontarsi in uno dei salotti più amati della tv italiana, quello di Silvia Toffanin.

Un annuncio in arrivo

Nella serata di ieri, in occasione del Galà per i trent’anni del settimanale Chi, la coppia ha acceso la curiosità dei fan rivelando che molto presto farà un “grande annuncio”. Nessun dettaglio è trapelato, ma le indiscrezioni fanno pensare che la sorpresa possa arrivare proprio a Verissimo.

Attesa alle stelle

I fan della coppia non nascondono l’entusiasmo: c’è chi spera in un progetto professionale condiviso, chi in una dichiarazione più personale e privata. Quel che è certo è che la puntata di domenica si preannuncia tra le più attese della stagione.