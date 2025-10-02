Rosario Guglielmi, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, è tornato finalmente a farsi sentire sui social, dopo settimane di assenza forzata. Il 29enne pugliese ha condiviso con i suoi follower un messaggio sentito, in un momento per lui non facile, segnato da delusioni e cambi di rotta inaspettati.

Dal sogno del trono alla delusione

Dopo la fine di Temptation Island, per Rosario Guglielmi sembrava aprirsi una nuova avventura: quella da tronista a Uomini e Donne. Tutto sembrava ormai definito, fino a quando la sua ex, Lucia Ilardo, ha rivelato pubblicamente di averlo rivisto di recente e che tra loro sarebbe accaduto qualcosa. Questa confessione ha portato Maria De Filippi a ritirare la proposta del trono,

Il messaggio ai fan su Instagram

Tornato sui social, Guglielmi ha deciso di affidare le sue prime parole a una storia Instagram: “Eccoci qui, dopo tanto tempo. Che bello poter scrivere qualche pensiero e farvi immergere nella mia vita a piccoli passi. Qui nessuno è esperto in nulla eh, abbiatene cura!”.

Il pugliese ha poi voluto ringraziare i fan per l’affetto dimostrato: “Prima ancora però devo ringraziarvi, con il cuore, sia per l’affetto che per la vicinanza. Leggo tutti i vostri messaggi, dal primo giorno, sempre con attenzione e amore. È stata l’esperienza più forte della mia vita, ma che porterò per sempre dentro. Vi voglio bene!”.

“Vi devo dire grazie un milione di volte”

In un’altra storia, Rosario Guglielmi ha ribadito il legame con il suo pubblico: “Vi devo dire grazie un milione di volte. È stato un percorso turbolento, però la vicinanza che mi avete dimostrato… non la dimenticherò mai”.