Amanda Lecciso, concorrente della passata edizione del Grande Fratello, è di nuovo al centro del gossip. Dopo la rottura con Iago Garcia, l’attore spagnolo conosciuto proprio nella Casa più spiata d’Italia, emergono nuovi rumors su una possibile frequentazione con Maxime Mbanda, altro ex gieffino.

Vacanza in Puglia tra Amanda Lecciso e Maxime Mbanda

Amanda Lecciso e Maxime Mbanda hanno trascorso alcuni giorni insieme in Puglia, documentando il tutto sui rispettivi profili Instagram. Da un lato, i fan ipotizzano un flirt in corso; dall’altro, c’è chi sostiene che si tratti di una semplice amicizia. Al momento, nessuno dei due si è espresso al riguardo, dunque non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti.

Amanda Lecciso parla della fine della storia con Iago Garcia

In un’intervista rilasciata a Radio Radio, Amanda Lecciso ha raccontato il delicato percorso che l’ha portata a chiudere la relazione con Iago Garcia: “Con Iago è nata un’amicizia dentro la Casa. Uscendo, ci siamo chiesti se ci fosse qualcosa di più e ci abbiamo provato, travolti dall’entusiasmo. Dopo due o tre mesi, però, ci siamo resi conto che era più complicato e abbiamo deciso di restare amici”.

La decisione di lasciarsi senza drammi

Amanda ha spiegato che la separazione non è stata frutto di un dramma né di una decisione unilaterale: “Non ci siamo lasciati tra drammi. La decisione è maturata da sola a causa dei nostri impegni lavorativi e familiari. Ci sentiamo ancora e voglio che Iago faccia parte della mia vita”.

Il confine tra amicizia e amore

La Lecciso ha chiarito anche il delicato equilibrio tra amicizia e amore: “Il confine tra amicizia e relazione di coppia è labile. Il nostro legame è stato e rimane una forma d’amore. Abbiamo scelto che la forma migliore fosse l’amicizia, senza possibilità di ritorno romantico”.