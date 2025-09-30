L’autunno di Real Time continua a regalare successi nonostante le partenze di programmi come Bake Off Italia, Matrimonio a prima vista e Casa a prima vista. Dal 21 ottobre, il palinsesto si arricchisce di un nuovo show che promette avventura, curiosità e divertimento: “Turisti per case”.

I protagonisti

Ogni martedì alle 21.10, Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi, per la prima volta complici, viaggeranno in Italia a bordo della loro auto alla scoperta delle case vacanza più originali. A fare da guida non saranno solo le loro opinioni, ma anche le emozioni suscitate dai paesaggi e dagli host pronti a tutto pur di conquistare i nostri “turisti per case”.

Come funziona il programma

In ogni puntata:

Uno dei tre conduttori sceglie la meta e le due strutture da confrontare.

Gli host aprono le porte delle loro dimore e cercano di rendere il soggiorno indimenticabile.

Ida, Gianluca e Tommaso valutano le case secondo tre criteri: Posizione, Home Tour e Ospitalità, assegnando un giudizio tra Ok, Ottimo o Top.

La struttura che conquista più Top si aggiudica la puntata e la prestigiosa recensione di Turisti per case.