Dopo aver anticipato i nuovi ingressi di Omar Benabdallahm, Flaminia Romoli e Rasha Younes, pochi istanti fa Davide Maggio ha annunciato anche l’arrivo nel cast di Ivana Castorina.

“Una catanese doc è pronta a varcare la porta rossa del Grande Fratello 2025. Davide Maggio è in grado di annunciarvi in anteprima che questa sera, lunedì 6 ottobre, durante la seconda puntata del reality show di Canale 5, tra i nuovi ‘casalinghi’ ci sarà anche Ivana Castorina”.

Chi è Ivana Castorina

Ivana, classe 89, è nata e vive a Catania. La donna lavora nella sede catanese di una multinazionale attiva nella produzione di componenti elettronici. È sposata dal 2022 con Toni e ha un cane di nome Charlotte. Sui social, si definisce “impiegata, moglie e appassionata di make up”. Nella sua bio di Instagram dice: “Ognuno di noi è un’opera d’arte, non sarà apprezzata da tutti. Ma per chi ne coglierà il senso, avrà un valore inestimabile!”.

Ivana Castorina sui social

Prima dell’ingresso al Grande Fratello, Ivana su Instagram ha 4.255 follower.