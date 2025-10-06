Con l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, la prima condotta da Simona Ventura, cresce l’interesse attorno ai nuovi concorrenti che faranno il loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Tra i nomi che hanno iniziato a circolare online c’è anche quello di Omar Benabdallah, modello di origini marocchine, segnalato in anteprima da Davide Maggio.

Chi è Omar Benabdallah

Nato a Pistoia nel 1998 da genitori marocchini, Omar Benabdallah è un modello che ha anche inciso in passato alcuni brani musicali. Dopo aver studiato all’Università di Firenze, si è fatto conoscere nel mondo della moda e, secondo alcuni utenti social, sarebbe legato al concorrente Jonas Pepe, che lo segue e viene seguito da lui su Instagram.

Non è chiaro se i due si conoscessero già prima o se abbiano iniziato a interagire in vista dell’ingresso nella Casa. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata da Mediaset o Endemol, ma la voce della sua partecipazione continua a farsi strada, soprattutto tra i fan più attenti.

Il cast ufficiale del Grande Fratello 2025

All’interno della Casa, Omar troverebbe il suo quasi omonimo Omer Elomari, oltre a un gruppo molto variegato di concorrenti. Ecco i nomi confermati finora: