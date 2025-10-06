Ieri è stata una giornata speciale per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che hanno celebrato il battesimo del loro figlio Kian, nato all’inizio di gennaio 2025. La coppia ha scelto di vivere questo momento in forma privata, organizzando una festa intima con parenti e amici più cari.

Un evento privato ma ricco di emozioni

Nonostante la loro popolarità sui social, Giulia e Pierpaolo hanno deciso di non condividere foto o video ufficiali della giornata sui propri profili. Sono stati invece gli invitati a documentare l’evento, regalando ai fan alcuni scorci del party e dell’atmosfera calorosa che ha caratterizzato il battesimo.

Il tema “Orsetti” per il battesimo di Kian

Il party è stato allestito con una cura minuziosa per il tema scelto: gli orsetti. Maxi pupazzi posizionati sul pavimento, una torta a tre piani decorata con dolcissimi cagnolini bianchi e piccole bomboniere peluche hanno reso la location un vero e proprio mondo incantato. Una cascata di palloncini azzurri e panna ha completato la scenografia, mentre una “parete attrezzata” con la scritta “Il battesimo di Kian” è diventata il punto di ritrovo per scatti e abbracci tra genitori, ospiti e il piccolo protagonista.

L’Abito bianco di Giulia Salemi: eleganza e raffinatezza

Per l’occasione, Giulia Salemi ha scelto un look raffinato e luminoso, puntando tutto sul bianco. Ha indossato un tubino firmato CHB, caratterizzato da una gonna midi fasciante e un bustier a effetto corsetto con una maxi scollatura sia sul davanti che sui lati del décolleté.

L’abito, venduto sui luxury e-commerce al prezzo di 891 euro, ha regalato a Giulia un’allure eterea e chic, perfetta per una cerimonia speciale come il battesimo del figlio.

Dettagli di stile: sandali gioiello e capelli sciolti

A completare il look, la neomamma ha scelto un paio di sandali gioiello total gold, con laccetti incrociati intorno alla caviglia, che hanno aggiunto un tocco di luce e glamour. I capelli sciolti hanno reso l’insieme naturale e fresco, mantenendo una perfetta armonia tra eleganza e semplicità.