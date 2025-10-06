Dopo l’apparizione di Herbert Ballerina ad Affari Tuoi lo scorso 4 ottobre, in occasione del 36esimo compleanno di Stefano De Martino, anche Gerry Scotti ha deciso di sorprendere il pubblico con un colpo di scena. Ma stavolta non si tratta di un amico di lunga data: al suo fianco arriverà un ospite internazionale di primo livello.

A fare da contraltare, Gerry Scotti ha optato per una presenza di respiro globale: Dan Brown, il celebre autore di bestseller internazionali come Il Codice da Vinci e Angeli e Demoni. A svelare la notizia è stato Santo Pirrotta, nella sua rubrica Celebrity Watch pubblicata sulla newsletter di Vanity Fair. “In gran segreto – ha scritto Pirrotta – prima delle presentazioni ufficiali del nuovo libro, Dan Brown è arrivato a Milano per partecipare come ospite d’eccezione a La Ruota Della Fortuna, il programma di Gerry Scotti. D’altronde lo show è un grande cult anche negli Stati Uniti, e così lo scrittore ha scelto proprio questa trasmissione popolare, che entra nelle case di milioni di italiani ogni giorno, per presentare il suo nuovo libro: L’Ultimo Segreto”.