Lo scorso lunedì, Andreas Müller e Veronica Peparini hanno coronato il loro amore con un matrimonio intimo ma profondamente sentito, dopo sei anni di fidanzamento e la nascita delle loro gemelline, Penelope e Ginevra.

Una coppia che ha saputo resistere e crescere insieme

La loro storia è nata sotto i riflettori, ma ha saputo evolversi con autenticità e profondità anche lontano dalle telecamere. Nel pomeriggio di domenica, i neo sposi sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, dove hanno condiviso con il pubblico alcuni momenti inediti del loro giorno speciale.

Le immagini esclusive del matrimonio hanno commosso i presenti, ma a colpire nel profondo sono state soprattutto le promesse di nozze, cariche di significato e sentimento.

Le promesse di Andreas: “Ho trovato molto di più di quello che pensavo di meritare”

Visibilmente emozionato, Andreas Müller ha letto davanti all’altare parole che raccontano non solo l’amore, ma anche la gratitudine verso una compagna che gli è stata accanto nei momenti più difficili: "Ti sei sempre presa cura di me nonostante tutto, senza mai farmi mancare nulla. Hai continuato a starmi vicino quando ho attraversato i miei periodi più oscuri, quando tornavi a casa e l’unica cosa che riuscivo a dirti era ‘sono depresso, spento, senza più ambizioni’. Hai sofferto con me pene che non erano le tue, quando avresti potuto gioire per i tuoi successi... Ho trovato molto di più di quello che pensavo di meritare, ho trovato te”.

Veronica Peparini: “Siamo stati miracolati insieme”

Anche la coreografa Veronica Peparini ha commosso tutti con le sue promesse, in cui emerge la consapevolezza della loro unicità come coppia e famiglia: "Ti prometto di cercare di realizzare altri sogni per noi e i figli e di essere la famiglia che ci siamo creati insieme, un po’ fumantina, ma tanto vera, onesta e passionale. Ti prometto che ti amerò per sempre, perché non saprei fare altrimenti. La vita ci ha unito e ci ha regalato Penelope e Ginevra, siamo stati miracolati insieme”.

La serenata e l’emozione del “grande giorno”

Durante l’intervista, Andreas ha rivelato un dolcissimo retroscena: una serenata organizzata per Veronica con l’aiuto degli amici. “Sono stato emozionato e teso, non è stato un giorno studiato e desiderato negli anni. Con le nostre figlie avevamo già vissuto il momento più importante. Quel giorno è stata una valanga di emozioni, è come se tutti quanti avessimo delle cose importanti da dirci. È stata la fine di un momento e l’inizio di un altro capitolo”.

Anche Veronica ha ammesso di aver provato una certa tensione prima delle nozze: “Per il matrimonio lui era più agitato di me. Alla fine poi mi si è chiuso lo stomaco e avevo un po’ di ansia, ero contenta però alla fine!”.