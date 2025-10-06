La tensione nella casa del Grande Fratello è salita alle stelle dopo la prova settimanale, che ha messo a dura prova i nervi dei concorrenti. A farne le spese sono stati soprattutto Grazia Kendi e Domenico D’Alterio, protagonisti di un violento scontro verbale che ha profondamente scosso l’equilibrio del gruppo.

Lo scontro tra Grazia e Domenico

Tutto è iniziato con una discussione accesa che si è trasformata in un vero e proprio sfogo da parte di Grazia Kendi, che ha urlato contro Domenico D’Alterio, visibilmente provata dalla situazione. Il gieffino ha poi cercato di chiarire con lei, ma la risposta di Grazia è stata netta: “Non mi toccare quando parli! Le tue scuse non mi interessano. Adesso vai, alzati e cammina”.

La confessione in giardino: "Cosa mi è successo a otto anni"

Dopo il litigio, Grazia si è appartata in giardino con Anita Mazzotta e Giulia Soponariu, e qui ha fatto una rivelazione scioccante. In lacrime, ha raccontato di essere stata vittima di abusi all’età di otto anni e di aver vissuto un’infanzia segnata da dolore e incomprensioni: “Mi vogliono nominare tutti. Vogliono buttarmi fuori perché non ho raccontato la mia storia. Ma se il secondo giorno gli avessi detto che a 8 anni ho subito abusi e a 13 ho perso una causa, ora sarei la preferita di tutti”.

Il sostegno di Anita Mazzotta

Accanto a lei, Anita Mazzotta si è dimostrata un punto di riferimento prezioso. Con tono pacato ma deciso, l’ha incoraggiata a non chiudersi nel dolore, ma a trovare il momento giusto per cercare almeno un dialogo civile con Domenico: “Sfogati adesso, prenditi il tuo tempo. Poi quando sarai pronta, parlane con lui. Anche se non diventerete amici, potrete almeno rispettarvi”.