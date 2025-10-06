All’interno della Casa del Grande Fratello, la convivenza tra Domenico D’Alterio e Grazia Kendi si fa sempre più complicata. I motivi della difficoltà nel legare tra i due sono chiari: Domenico è fidanzato e ha una figlia a casa, un aspetto che Grazia ha più volte sottolineato come un limite nel loro rapporto.

Il confronto sulla prova budget settimanale degenera

Durante una recente conversazione, Grazia ha spiegato a Domenico di non riuscire a essere troppo amichevole con uomini impegnati. Lui, seppur sorpreso, ha accettato la sua scelta. Tuttavia, il confronto si è rapidamente spostato sulla prova budget settimanale, in cui Domenico ha rimproverato Grazia per aver partecipato solo per pochi minuti.

Grazia si è giustificata: “Mi tremavano le mani, ero stanca, non riuscivo a farla, quello per me era l’estremo”. La risposta di Domenico è stata tutt’altro che comprensiva: “Ah, due minuti sono estremità? Quindi fuori di qua non riesci a fare qualcosa per più di due minuti? E come fai?”, provocandola pesantemente.

La reazione furiosa di Grazia Kendi

La provocazione ha fatto scattare Grazia, che ha urlato a gran voce, definendo Domenico “maleducato”, prima di ritirarsi in camera in lacrime. “Impara a parlare maleducato, come ti permetti, cosa sai della mia vita!”, ha gridato furiosa.

Scuse rifiutate e tensione infrangibile

Più tardi, Domenico D’Alterio ha provato a chiedere scusa, ma Grazia ha rifiutato nettamente le sue scuse, accusandolo di farle solo “per far vedere che le fai”. “Non mi interessano le tue scuse fatte solo per far vedere che le fai! Se pensi che io fuori da qua non so fare niente, cammina e non mi chiedere scusa!”, ha replicato con decisione.

Il rapporto tra i due è quindi rimasto teso e senza chiarimenti, con un’incomprensione che sembra lontana dal risolversi.

Un clima teso a distanza di 48 ore

Questo scontro si aggiunge a un episodio avvenuto solo 48 ore prima, quando Grazia Kendi aveva urlato in piena notte contro chi lanciava cuscini in camera da letto impedendole di dormire.