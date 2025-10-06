La nuova edizione del Grande Fratello, la prima condotta da Simona Ventura, si apre con un cast completamente rinnovato, composto da persone comuni dai 18 ai 50 anni. Tra i possibili nuovi ingressi spunta anche il nome di Flaminia Romoli.

Chi è Flaminia Romoli

Romana, classe 1994, Flaminia Romoli è una figura piuttosto riservata nel panorama mediatico. A differenza di molti suoi coetanei, non ha profili su Instagram o TikTok, e mantiene attivo solo un vecchio profilo Facebook.

Laureata in Scienze Politiche presso la LUISS Guido Carli, ha completato un Master in Luxury Fashion & Retail Management, specializzandosi nel settore del marketing. Attualmente lavora come event specialist per CEO For LIFE, realtà impegnata nell’organizzazione di eventi a Roma.

A rivelare la sua partecipazione al reality è stato Davide Maggio, sempre attento alle anticipazioni del mondo televisivo. Secondo quanto riportato, Flaminia Romoli dovrebbe fare il suo ingresso nella Casa durante la seconda puntata del programma.

Gli altri concorrenti: chi troverà Flaminia nella Casa

Qualora il suo ingresso venisse confermato, Flaminia si unirebbe a un gruppo eterogeneo di concorrenti, molti dei quali romani come lei. Ecco alcuni dei nomi presenti nel cast: