Rasha Younes entra nella Casa del Grande Fratello con un background interessante e una storia personale che arricchisce la nuova edizione, la prima condotta da Simona Ventura. Nata nel 1992 ad Amman, in Giordania, Rasha vive ormai da tempo a Roma, dove lavora come estetista in un salone di bellezza nel quartiere Prati.

Un cast variegato e rappresentativo

A fare il suo nome, come per altri concorrenti come Omar Benadballah e Flaminia Romoli, è stato il giornalista Davide Maggio, che ha anche sottolineato come nella bio Instagram di Rasha compaia una bandiera della Palestina con un cuore accanto, segno di un’identità forte e ben definita.

Gli altri concorrenti