Rasha Younes entra nella Casa del Grande Fratello con un background interessante e una storia personale che arricchisce la nuova edizione, la prima condotta da Simona Ventura. Nata nel 1992 ad Amman, in Giordania, Rasha vive ormai da tempo a Roma, dove lavora come estetista in un salone di bellezza nel quartiere Prati.
Un cast variegato e rappresentativo
A fare il suo nome, come per altri concorrenti come Omar Benadballah e Flaminia Romoli, è stato il giornalista Davide Maggio, che ha anche sottolineato come nella bio Instagram di Rasha compaia una bandiera della Palestina con un cuore accanto, segno di un’identità forte e ben definita.
Gli altri concorrenti
- Benedetta Stocchi, macellaia romana
- Francesca Carrara, tappezziera, accompagnata dal figlio Simone De Bianchi
- Jonas Pepe, modello
- Omer Elomari, consulente assicurativo
- Omar Benabdallah, altro nome anticipato da Davide Maggio
- Anita Mazzotta, piercer
- Domenico D’Alterio, operaio
- Donatella Mercoledisanto, casalinga
- Francesco Rana, vigile urbano
- Giulia Saponariu, modella
- Giulio Carotenuto, dentista
- Grazia Kendi, organizzatrice di eventi
- Matteo Azzali, insegnante di pugilato