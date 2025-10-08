Lunedì sera è andata in onda la seconda puntata della 25esima edizione del Grande Fratello, ma i dati Auditel non sono stati incoraggianti. Dopo un esordio tutto sommato positivo, con 2.813.000 telespettatori e uno share del 20,4%, il secondo appuntamento ha segnato un netto passo indietro.

Il reality show di Canale 5, condotto quest’anno da Simona Ventura, ha infatti registrato 2.052.000 telespettatori, con uno share sceso al 15,5%. Un calo di oltre 700.000 spettatori, che ha sollevato interrogativi sulla tenuta del programma nelle prossime settimane.

Lorenzo Spolverato interviene sui social

A commentare il dato negativo è intervenuto anche Lorenzo Spolverato, tra i protagonisti più discussi della scorsa edizione del reality. L’ex gieffino ha ricondiviso, tramite le sue Instagram Stories, uno screenshot di un noto account che sottolineava proprio il “brusco calo di ascolti”, per poi fare ironia in una successiva storia.