Il battesimo del piccolo Kian, primogenito di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, si è trasformato in un evento mediatico non solo per la sua valenza familiare e affettiva, ma anche per un dettaglio che non è sfuggito ai fan più attenti: una foto sospetta che ha riacceso le voci su un possibile matrimonio imminente.

Una proposta di matrimonio durante il battesimo?

La cerimonia, tenutasi a Milano qualche giorno fa, è stata documentata sui social da Giulia Salemi, che ha condiviso scatti intimi e gioiosi della giornata. Tra questi, uno ha fatto particolarmente discutere: si vede Pierpaolo Pretelli inginocchiato davanti a lei, un gesto che molti hanno interpretato come una proposta di matrimonio.

L'immagine, diventata virale in poche ore, ha acceso l’entusiasmo dei follower: “Profumo di fiori d’arancio!”, scrivono in tanti nei commenti. Ma si è trattato davvero di una proposta ufficiale?

Le dichiarazioni della coppia: “Il matrimonio non è una priorità”

In una precedente intervista rilasciata a Verissimo, la coppia aveva chiarito la propria posizione: “Non è nelle nostre priorità in questo momento. Quando ci sarà, incoronerà il nostro amore, adesso lo incorona Kian”.

Parole che lasciavano intendere che, sebbene l’idea delle nozze sia presente, non c’è urgenza né una data già fissata. Tuttavia, gli sviluppi recenti potrebbero indicare un cambio di rotta.

Nessuna conferma ufficiale (per ora)

Nonostante le ipotesi e i sogni dei fan, né Giulia né Pierpaolo hanno confermato pubblicamente l’avvenuta proposta. L’immagine potrebbe anche essere solo uno scatto simbolico o ironico, come già accaduto in passato. Nel 2022, ad esempio, Pretelli si era inginocchiato in diretta per quella che si rivelò poi una finta proposta.

I fan sperano in un annuncio a sorpresa

In assenza di conferme ufficiali, il gesto rimane avvolto nel mistero. Ma una cosa è certa: i fan della coppia, affezionati sin dai tempi del Grande Fratello Vip, continuano a sperare in un “sì” ufficiale che possa coronare una storia d’amore nata sotto i riflettori.