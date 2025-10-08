Dopo 17 anni insieme, la storia d’amore tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa è giunta al capolinea. La coppia ha annunciato la fine della loro relazione a fine settembre tramite due post su Instagram, pubblicati separatamente ma con un messaggio molto simile.

L’annuncio ufficiale della separazione

Filippo Bisciglia ha scritto: “È da un po’, dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene”.

Mentre Pamela Camassa ha pubblicato: “Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene”.

Nessun tradimento, solo un cambiamento nel rapporto

A confermare che la rottura non è dovuta a tradimenti o terze persone è stato Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo. Intervistando un’amica della coppia, ha chiarito che il motivo principale era che i due erano diventati “come fratello e sorella”.

Durante la sua ospitata a La Volta Buona con Caterina Balivo, Signoretti ha ribadito: “Erano diventati fratello e sorella, non c’entrano terze persone. Le voci circolavano già da un anno: si mormorava che tra loro ci fosse una crisi. Nel mondo dei vip, spesso, se dopo un decennio di relazione non arriva il matrimonio, significa che la storia è al capolinea”.

Le voci e i sospetti del mondo dello spettacolo

Nonostante l’annuncio pacifico, nel mondo del gossip sono immediatamente circolate voci su possibili tradimenti o tentazioni, soprattutto per via del ruolo di Filippo Bisciglia come conduttore di Temptation Island.

Riccardo Signoretti ha commentato sul suo settimanale: “Dopo tanti anni al timone di Temptation Island, Filippo si è fatto… tentare? Chissà. Lui non ha mai nascosto che le sexy single del programma non lo lasciavano indifferente. Chi conosce bene la coppia, però, racconta che la rottura non dipende da una terza persona”.