Abbiamo imparato a conoscere Perla Maria Paravia quando era solo una bambina nei salotti di Barbara d’Urso. Oggi ha 19 anni, ha partecipato alla passata edizione del Grande Fratello, si è iscritta alla facoltà di medicina e la scorsa estate ha iniziato una storia d’amore con un amico d’infanzia, Panayotis Romagnoli. Tra i due è scattato qualcosa di speciale durante un compleanno, e da allora passano molto tempo insieme. Tuttavia, questa relazione ha scatenato qualche tensione in famiglia, soprattutto con la madre di Perla, la showgirl Maria Monsè.

La preoccupazione di Maria Monsè

Maria Monsè teme che la figlia possa distrarsi troppo dagli studi universitari a causa del fidanzamento. In una lettera pubblicata su DiPiù, la showgirl ha espresso il desiderio che Perla resti ancora per un po’ la sua bambina, e per questo motivo si è opposta categoricamente all’idea che la figlia possa dormire insieme a Panayotis.

In più, grazie a un’app, Maria tiene sotto controllo tutti gli spostamenti della figlia quando è con il fidanzato, un gesto che ha scatenato la reazione del ragazzo.

La risposta di Panayotis Romagnoli

Il giovane calciatore, anche lui 19enne, ha scritto una lettera di replica a sua volta, sempre sulle pagine di DiPiù, in cui chiede alla suocera di fidarsi di lui e di concedere più libertà a Perla: “Cara suocera, lasciami vivere in pace l’amore con tua figlia! Capisco le tue paure sull’università, ma stai tranquilla, lei studia medicina, io giurisprudenza e sappiamo quanto siano facoltà impegnative. Ci sosteniamo a vicenda e non tralasciamo gli studi. Poi dici che corriamo troppo, ma non è così. Anche per me questo è il primo amore, non vogliamo bruciare le tappe, ma aspettare, tutto arriverà con calma”.

Nel messaggio, Panayotis propone anche un viaggio a Cortina per Capodanno, sottolineando la sua responsabilità e il rispetto nei confronti della madre di Perla: “Prometto che starò attento alla guida e se hai troppa paura andremo in treno”.

La fermezza di Maria Monsè

Nonostante la lettera del fidanzato, Maria Monsè rimane irremovibile: Perla e Panayotis non dormiranno insieme, almeno non per ora. L’ex volto di Non è la Rai ha dichiarato di non essere ancora pronta a diventare nonna e di voler proteggere sua figlia il più possibile.

“Ho chiesto a mia figlia di concentrarsi sugli studi e di rimandare il fidanzamento, ma non mi ha ascoltata. Evidentemente al cuor non si comanda. L’ha anche portato a casa, ma io sono irremovibile, non possono dormire insieme. È troppo presto per diventare nonna”.