Durante la puntata del 6 ottobre 2025 del Grande Fratello, è scoppiato il primo vero caso sentimentale della stagione, che ha coinvolto il concorrente campano Giulio Carotenuto. Il giovane, entrato nella Casa con un atteggiamento apparentemente spontaneo, si è ritrovato al centro delle critiche per il suo modo di approcciarsi alle ragazze.

Il flirt con Benedetta Stocchi e le avance multiple

Appena entrato, Giulio ha fatto parlare di sé per un avvicinamento con Benedetta Stocchi. I due avevano anche passato la notte insieme, lasciando intuire una certa intesa. Tuttavia, nei giorni successivi, Giulio ha mostrato interesse anche verso altre concorrenti, causando malumori e sospetti.

Le accuse delle ragazze: gioco con i sentimenti

Durante la diretta, le concorrenti hanno denunciato il comportamento ambiguo di Giulio. Benedetta non ha nascosto la delusione e ha detto chiaramente: “Rifarei tutto, è un bel ragazzo ma è un parac**lo. Sapevo che giocava, ma ho fatto quello che sentivo. Che ci avesse provato con tutte si era capito”.

Anche Anita ha raccontato un episodio significativo: la sera dopo la notte con Benedetta, Giulio si è avvicinato a lei definendola il suo “prototipo di donna”. Una mossa che ha lasciato tutte sorprese per la mancanza di rispetto verso l’intimità appena condivisa con un’altra concorrente.

Di fronte alle accuse, Giulio Carotenuto ha provato a difendersi ammettendo di aver fatto un errore ad affrettare le cose e di aver lasciato semplicemente “fluire le sue emozioni”. Ha aggiunto che alcune frasi, come quella riferita a Grazia (“vediamo se conquisto anche lei”), erano dette in modo scherzoso e fanno parte del suo modo di fare.

Il comportamento di Giulio ha avuto ripercussioni immediate: è stato nominato da diverse concorrenti e si è ritrovato in nomination, finendo al televoto con il rischio di essere eliminato.