Dopo giorni di tensione e una lite che ha scosso gli equilibri della Casa, sembra esserci finalmente un momento di tregua tra Grazia Kendi e Domenico D’Altiero, protagonisti di una delle discussioni più accese della prima settimana del Grande Fratello. La puntata andata in onda lunedì 6 ottobre 2025 su Canale 5 ha offerto un momento di confronto tra i due gieffini.

Lo scontro e la dolorosa confessione

Tutto ha avuto inizio quando Domenico ha rivolto a Grazia un commento critico, dicendole che "non sa fare nulla da sola". Parole che hanno scatenato la furiosa reazione della concorrente, che ha risposto urlando e difendendosi con veemenza. La situazione, già tesa, ha preso una piega inaspettata quando, dopo essersi calmata, Grazia ha fatto una confessione drammatica: da bambina ha subito un abuso sessuale mai del tutto elaborato, un trauma che la accompagna ancora oggi e che condiziona profondamente il suo comportamento.

La rivelazione ha scosso non solo il pubblico da casa, ma anche gli altri inquilini, compreso Domenico, che ha subito espresso il suo dispiacere e ha chiesto scusa alla coinquilina.

Simona Ventura interviene: “Un mostro difficile da gestire”

Durante la diretta, Simona Ventura ha voluto tornare sull'accaduto, cercando di fare da mediatrice e sottolineando la complessità del dolore che Grazia porta dentro di sé. “È un mostro che non è facile da gestire”, ha detto la Ventura, riferendosi al trauma vissuto dalla concorrente.

Il confronto in giardino: parole di chiarimento

Dopo la puntata, Grazia e Domenico si sono ritrovati in giardino per un confronto pacato, lontano dalle urla e dalle tensioni dei giorni precedenti.

“A me la Nomination su di te è stata riferita alla prova… Ne abbiamo anche parlato. Riguardo la tua storia, a me dispiace. Io sono venuto a capirti, poi tiro le somme. Io ti parlo sempre nella casa, al di fuori non posso saperlo, potremmo anche essere migliori amici. Nella casa ti sei esclusa. Non ce l’ho con te, riguardo la prova a me il comportamento mi è dispiaciuto”, ha detto Domenico.

Grazia, dal canto suo, ha accolto le scuse spiegando di essere esplosa a causa delle frasi ricevute, che ha percepito come insistenti e offensive. Non è riuscita a filtrare il commento, collegandolo immediatamente al dolore che porta dentro, e questo ha generato in lei una crisi profonda.