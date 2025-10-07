Il clima nella casa del Grande Fratello si è acceso già alla seconda puntata con uno scontro frontale tra due concorrenti pugliesi: Francesco Rana e Donatella Mercoledisanto. Entrambi originari della Puglia e residenti a pochi chilometri di distanza, sono stati inseriti nel cast come la cosiddetta “quota simpatia”, ma tra loro sembra non esserci alcuna intesa. Anzi, la tensione è ormai palpabile.

Chi sono Francesco e Donatella

Francesco Rana, 29 anni, è un agente di polizia locale, ama ballare e si è sempre mostrato solare e disponibile con i coinquilini. Donatella Mercoledisanto, 46 anni, è una casalinga con un passato familiare difficile: suo padre è stato un pentito di mafia del clan Strisciuglio, uno dei più pericolosi del barese.

La nomination che fa discutere

Nel corso della seconda puntata del reality, Donatella ha nominato Francesco, spiegando la sua scelta in modo diretto: “Nomino lui perché non ci sopportiamo proprio, nonostante sia un pugliese. Sì, siamo a pochi km di distanza, ma non ci tolleriamo. Perché quando mi ha detto ‘tu stai in un mondo tuo’, ha iniziato male”.

Una dichiarazione che ha lasciato il pubblico sorpreso, ma è stato solo l’inizio di una serie di accuse che hanno infiammato la discussione.

Le accuse di Francesco: “Offende il mio lavoro”

Dopo la puntata, visibilmente scosso, Francesco Rana si è sfogato in giardino con alcuni coinquilini – Domenico D’Alterio, Benedetta Stocchi, Simone De Bianchi e Francesca Carrara – accusando Donatella di aver denigrato la sua professione e la categoria degli agenti di polizia: “Lei mi ha detto che io uso il distintivo per entrare a ballare, che ha visto persone che usano il distintivo. Una persona che dice queste cose per me non vive in Italia”.

Francesco ha poi rincarato la dose: “Io da quando sono entrato non le ho fatto niente. Lei mi attacca dal giorno uno. Ma la cosa che mi ha fatto andare in bestia è che ha attaccato il mio lavoro. Le ho detto: ‘Tu così non offendi solo me, ma tutti gli agenti di polizia’”.

Regia costretta a censurare

Durante il suo sfogo, Francesco stava per fare un’ulteriore rivelazione su Donatella, quando la regia ha improvvisamente tolto l’audio, lasciando intendere che le sue parole stessero per entrare in un territorio minato.