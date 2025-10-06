Antonio Panico e Valentina Riccio, tra le coppie più discusse dell’ultima edizione di Temptation Island, avevano lasciato il reality con un grande proposito: sposarsi. Nonostante le difficoltà emerse durante il programma, la decisione di convolare a nozze sembrava aver sigillato la loro ritrovata unione.

Oggi, però, la situazione appare molto diversa: tra voci di crisi e post social, il loro rapporto sembra attraversare una nuova e complessa fase.

Le ombre del passato

Fin dall’inizio della loro relazione, Valentina aveva confessato di aver perso fiducia nel compagno a causa di alcuni comportamenti poco chiari. In particolare, pare che Antonio avesse mantenuto due relazioni parallele: una con lei e una con la sua ex. Durante il viaggio dei sentimenti, la Riccio aveva descritto la relazione come “molto sbilanciata”.

La lite prima del viaggio a Milano

Negli ultimi giorni, la coppia è tornata al centro dell’attenzione per un episodio che ha fatto scattare i sospetti. In un post, Valentina ha raccontato di un duro litigio: “Io e Antonio dovevamo partire per Milano e Antonio ha avuto la sua brillante idea di appendermi due giorni prima. Adesso voi mi chiederete il perché. Il perché non lo so nemmeno io. Mi ha mandato un messaggio alle tre di stanotte con scritto ‘Sono tornato a casa’. Bravo!”.

A rendere più evidente la frattura, un video pubblicato da Rosario Guglielmi, testimone di nozze scelto dallo sposo, che mostrava Antonio a Milano senza la sua promessa sposa.

La frecciata social di Valentina

La reazione della Riccio non si è fatta attendere: sui social ha postato un’immagine con la scritta “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”, un chiaro riferimento al fidanzato e alle sue presunte mancanze.

Le indiscrezioni sulle nuove chat

A peggiorare le cose, il blogger Lorenzo Pugnaloni ha rivelato un retroscena che potrebbe mettere in discussione i preparativi del matrimonio: Valentina avrebbe scoperto una chat tra Antonio e un’ex partecipante di Temptation Island.

Futuro incerto per la coppia

Se queste indiscrezioni dovessero trovare conferma, il cammino verso le nozze si farebbe sempre più incerto. Resta da capire se Antonio Panico e Valentina Riccio riusciranno a superare questa nuova crisi o se la loro storia d’amore finirà prima del fatidico sì.