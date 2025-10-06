Questa sera, lunedì 6 ottobre, andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata del Grande Fratello, il celebre reality show condotto quest’anno da Simona Ventura. In studio, nel ruolo di commentatori speciali, ritroveremo tre volti storici del programma: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

Nuovi concorrenti varcano la Porta Rossa

Dopo il debutto della scorsa settimana, che ha visto l’ingresso dei primi 12 concorrenti, questa sera la Casa si popolerà ulteriormente con l’arrivo di nuovi inquilini. Le anticipazioni sono state svelate in anteprima da Davide Maggio, che ha rivelato le identità di alcuni dei protagonisti pronti a unirsi al gioco.

Ivana Castorina

Ivana, classe 1989, è nata e vive a Catania, dove lavora per una multinazionale di componenti elettronici. Sposata dal 2022 con Toni, è molto legata al suo cane Charlotte. Sui social si descrive come “impiegata, moglie e appassionata di make up”. Nella sua bio di Instagram si legge: “Ognuno di noi è un’opera d’arte, non sarà apprezzata da tutti. Ma per chi ne coglierà il senso, avrà un valore inestimabile!”.

Rasha Younes

Rasha, nata ad Amman nel 1992, vive a Roma, dove lavora come estetista in un salone nel quartiere Prati. Sul suo profilo Instagram compare la bandiera della Palestina accompagnata da un cuore, a testimonianza delle sue origini e del suo impegno identitario.

Omar Benabdallah

Modello di origine marocchina, Omar è nato a Pistoia nel 1998. Ha studiato all’Università di Firenze e ha all’attivo alcune esperienze nel mondo musicale. Curiosità: tra i suoi follower c’è anche Matteo ‘Jonas’ Pepe, uno dei concorrenti già entrati nella Casa.

Flaminia Romoli

Romana, classe 1994, Flaminia è laureata in Scienze Politiche alla LUISS e ha un master in Luxury Fashion & Retail Management. Lavora oggi come event specialist presso CEOforLIFE. Parla fluentemente inglese e spagnolo.

Un concorrente transessuale misterioso

Secondo Davide Maggio, questa sera entrerà nella Casa anche un concorrente transessuale, il cui nome non è stato ancora rivelato. Si tratterà di una casalinga o un casalingo che ha completato il proprio percorso di transizione. Non è ancora chiaro se la persona in questione affronterà questo aspetto del proprio vissuto nel programma.

Tensioni, emozioni e prime nomination

Dopo una prima settimana all’insegna dell’allegria, nella puntata di stasera emergeranno anche i primi contrasti tra i concorrenti. Si parlerà del rapporto tra Francesca e il figlio Simone, che hanno affrontato insieme il difficile percorso di ricostruzione familiare dopo una separazione.

Spazio anche a Anita, una ragazza dal look rock, che dietro l’apparenza forte nasconde fragilità e dolcezza.

Non mancheranno le prime nomination, che inizieranno a far emergere le simpatie e le antipatie all’interno del gruppo, rivelando i primi schieramenti.

Una sorpresa per i nuovi ingressi

Il Grande Fratello ha in serbo una sorpresa-imprevisto per i nuovi inquilini: una prova o una situazione inaspettata che metterà subito alla prova gli equilibri appena formati nella Casa.