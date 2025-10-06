Chiara Cainelli, ex protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha recentemente rilasciato un’intervista in cui ha parlato del grave incidente d’auto avvenuto durante un viaggio negli Stati Uniti, e ha svelato chi è la sua preferita nella nuova edizione del reality show, partita la scorsa settimana.

Il brutto incidente in mini van negli USA

La coppia formata da Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, nata durante la passata edizione del Grande Fratello, è stata coinvolta in un incidente stradale mentre si trovava in viaggio con un mini Van. Nonostante la gravità dell’accaduto, i due sono usciti illesi quasi per miracolo.

Chiara ha raccontato a Giada Di Miceli, durante la trasmissione radiofonica Non succederà più su Radio Radio, l’episodio: “Eravamo andati a fare un’escursione in mini Van con altre persone ed è successo il fattaccio. Ci eravamo addormentati quando abbiamo sentito lo scoppio della ruota, da quel momento è iniziato lo sbandamento…”.

Ha descritto la paura e il panico che si sono scatenati quando il veicolo si è rovesciato, gli airbag sono esplosi e il gas ha invaso l’abitacolo. Solo grazie al sangue freddo di Alfonso sono riusciti a rompere un vetro e uscire.

Le conseguenze e le emozioni dopo l’incidente

Chiara ha spiegato che le gomme, molto consumate, unite al caldo e all’asfalto rovente, probabilmente hanno causato lo scoppio. Dopo l’incidente, la coppia ha vissuto un momento difficile, con Alfonso che ha dovuto medicare una profonda ferita alla gamba.

“Il dopo è stato pesante, ci siamo abbattuti, non siamo riusciti a recuperare l’entusiasmo”, ha confessato la Cainelli. Ora, con un po’ di tempo passato, si sente più serena ma molto più attenta alla guida.

La preferita di Chiara Cainelli nella nuova edizione del Grande Fratello

Parlando del reality che l’ha resa famosa, Chiara ha dichiarato: “Ho visto la prima puntata, aspetto la seconda per farmi un’idea più precisa, però mi piace molto Anita, l’ho vista semplice, poco costruita. Io ero molto più agitata di lei”.

Il commento su Giulia Soponariu

Riguardo a Giulia Soponariu, protagonista di alcune uscite discutibili durante questa prima settimana, Chiara ha spiegato: “Giulia sta avendo delle uscite… credo che la sua giovane età non la faccia essere molto attenta, è più genuina su certe cose, ma non credo le abbia dette con cattiveria”.