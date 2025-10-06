La relazione nata tra Federica Petagna e Stefano Tediosi sembra essere arrivata al capolinea. Dopo mesi sotto i riflettori, tra Temptation Island e il Grande Fratello, la coppia non sarebbe più insieme. A rivelare la notizia è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che sui social ha riportato le presunte motivazioni della rottura.

Una storia nata sotto i riflettori

La coppia si era conosciuta la scorsa estate durante Temptation Island, subito dopo la fine della relazione di Federica con Alfonso D’Apice. Il feeling con Stefano era proseguito anche nella successiva edizione del Grande Fratello, dove i due avevano confermato il loro legame davanti alle telecamere.

Le motivazioni della rottura

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, la decisione di porre fine alla relazione sarebbe partita da Stefano Tediosi.

Lui avrebbe descritto Federica come “una persona molto difficile, incapace di vivere una relazione equilibrata”. Avrebbe inoltre sottolineato che lei “non conosce il concetto di fiducia, non rispetta gli spazi personali e non sa cosa significhi vivere un rapporto sano”.

A detta di Stefano, non ci sarebbero stati tradimenti, ma il problema principale sarebbe stato il controllo: non poteva più frequentare liberamente i suoi amici, né uscire senza dover giustificare ogni scelta. Una situazione che lo avrebbe spinto a chiudere la storia.

La nuova vita da “vicini di casa”

Dopo la separazione, Federica Petagna si sarebbe trasferita a pochi metri dall’abitazione di Stefano a Milano. Un dettaglio che rende ancora più curiosa la vicenda.

Silenzio dai diretti interessati

Al momento né Federica né Stefano hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla presunta rottura. In passato, la stessa Federica aveva smentito voci di crisi mostrando sui social una videochiamata con Stefano e scrivendo: “Nessuna crisi, niente del genere… noi continuiamo a viverci e a star bene”.

Resta quindi da capire se questa volta la fine sia definitiva o se arriveranno presto smentite dai protagonisti.