Ieri sera è andata in onda la seconda puntata della 25esima edizione del Grande Fratello. Dopo il debutto discreto della scorsa settimana (2.813.000 telespettatori con uno share del 20,4%), il secondo appuntamento in diretta con il reality show condotto da Simona Ventura ha fatto registrare un calo significativo (2.052.000 telespettatori con uno share pari al 15,5%).

Di seguito i dati Auditel della serata di lunedì 6 ottobre 2025 riportati da DavideMaggio.it:

“Nella serata di ieri, lunedì 6 ottobre 2025, su Rai1 Blanca 3 ha interessato 3.829.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 2.052.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai2 Boss in Incognito intrattiene 767.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 I mercenari 3 incolla davanti al video 940.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 836.000 spettatori (5.7%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 679.000 spettatori (5.1%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 908.000 spettatori e il 5%. Su Tv8 Now You See Me – I maghi del crimine ottiene 329.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Little Big Italy raduna 485.000 spettatori con il 2.7%”.