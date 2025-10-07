È andata in onda ieri sera su Canale 5 la seconda puntata della nuova edizione del Grande Fratello, condotta per la prima volta da Simona Ventura. Tra i concorrenti iniziano già a delinearsi le prime dinamiche, tra simpatie, tensioni e i primi accesi confronti. In studio, ad affiancare la conduttrice, ci sono tre volti storici del reality: Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani.

Cristina Plevani: “Un grandissimo sogno tornare al GF”

Intervistata dal settimanale TV Sorrisi e Canzoni, Cristina Plevani ha raccontato la sua emozione per questo nuovo ruolo da opinionista: “Un grandissimo sogno! Al di là del ruolo, sono felice di stare per la prima volta in studio. Quando ho vinto, non l’ho vissuto in quanto sono stata l’ultima a uscire e con me si sono spente le luci. So che è una grande occasione, intanto me la godo e cerco di fare bene. Non temo le critiche degli altri perché tanto le peggiori vengono da me”.

Dalla vittoria al GF all’Isola dei Famosi

Cristina ha parlato anche delle sue due vittorie nei reality più amati dagli italiani: “Al GF, la storia con Pietro Taricone ha fatto sognare le persone. La mia figura è sempre stata legata a lui. A L’Isola invece ero soltanto io. Il pubblico era legato all’idea di me 25 anni fa, sapevo che lo avrei deluso perché ero cambiata. Credo di aver vinto perché la gente ha apprezzato il fatto che, in ogni situazione, sono rimasta comunque sempre me stessa, anche se fredda e dura”.

Rapporti in studio con Floriana e Ascanio

Sulla collaborazione con gli altri opinionisti, la Plevani è stata molto sincera: “Li ho incontrati ai tempi di Buona Domenica, ma non ho confidenza. Siamo agli antipodi io e Floriana, abbiamo i camerini vicini e lei parla per due ore di seguito con tutti. Io invece al trucco sto seduta con la testa fra le nuvole. Ascanio è il principe, molto educato, forse io e lui siamo più simili e affini. Secondo me non nasceranno diatribe, poi la mano sul fuoco non ce la metto, ma i protagonisti sono i ragazzi nella Casa, non noi”.

Il commento su Simona Ventura

Grande stima da parte di Cristina Plevani anche per la nuova conduttrice del reality: “Alle prove ci ha detto che ci avrebbe dato la parola lei, ma se avevamo qualcosa da dire di alzare la mano. Questo ordine mi piace, se no vado in tilt. Poi lei è molto coinvolgente, ti rende partecipe anche solo con uno sguardo, e non è scontato”.

Sui concorrenti di quest’anno

Guardando la diretta su Mediaset Extra, la ex gieffina ha già individuato alcune dinamiche: “Da un lato c’è molta ‘caciara infantile’, dall’altro qualcuno è fin troppo serio, come Matteo, il boxeur, che mi è sembrato a volte si sentisse un pesce fuor d’acqua. C’è anche chi è molto attaccato alla famiglia, come Donatella, e potrebbe sentirne la mancanza. Ma il bello uscirà coi confessionali: pepe e scintille, senza esagerare. Non sposo il ‘vogliamoci tutti bene’, preferisco chi dice pane al pane, vino al vino. Secondo me parecchi sono così, soprattutto fra le ragazze”.

Nessuna “mini me” nella Casa

Infine, la Plevani ha espresso il desiderio che nella Casa non ci sia qualcuno che ripercorra il suo stesso percorso: “Spero non ci sia una ‘mini me’. Dipendevo troppo affettivamente da Pietro. So che questo mi ha portato a vincere, ma è un’immagine che non mi piace e spero non ci sia nessuna così”.