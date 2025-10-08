La nuova classe di Amici 25 si è appena formata, ma c’è già un nome che ha attirato l’attenzione del pubblico e degli insegnanti: Alex Calu, ballerino di latino americano di 19 anni, allievo di Veronica Peparini.

Dotato di talento, carica ed energia, Alex ha colpito positivamente fin dalle prime esibizioni, ricevendo apprezzamenti da più di un professore. Tuttavia, durante la puntata andata in onda ieri, Alessandra Celentano ha espresso qualche perplessità sul suo stile e la sua presenza scenica.

La lettera di Alessandra Celentano: “Mi aspetto sensualità e vigore”

Con la schiettezza che la contraddistingue, la maestra di danza classica Alessandra Celentano ha deciso di inviare una lettera ad Alex, motivando la sua scelta di non averlo selezionato tra i suoi allievi.

“Reputo tu sia sufficientemente preparato nella tua disciplina. Sei dinamico, sei abbastanza convincente, hai velocità e carica. Diciamo che hai un livello di competenze adeguato, ma non così geniale, almeno per adesso... Tuttavia, nel mio immaginario di ballerino, e sicuramente nel latino americano, mi aspetto un danzatore atletico, aitante, vigoroso, forte e anche sensuale. Tutto questo non lo vedo in te”.

Il compito assegnato? Una rumba, con l’obiettivo di dimostrare sensualità, coinvolgimento e comunicazione emotiva, anche attraverso l’uso del corpo e l’estetica scenica. Un test importante, che ha colpito profondamente il giovane ballerino.

La confessione di Alex Calu: “Ho avuto problemi alimentari”

La reazione di Alex Calu alla lettera della Celentano è stata inaspettata: invece di offendersi, ha ammesso con maturità di condividere alcune delle osservazioni ricevute. Ma è stato durante questo momento che il ragazzo ha aperto il cuore, raccontando a Maria De Filippi e al pubblico una parte dolorosa del suo passato.

“La coreografia la posso fare, ma il problema è l’estetica. Il ballerino del video è bello, io sono brutto. Per me ha ragione la maestra Celentano. Non mi sono mai visto bello, non mi piaccio. Anche da piccolo… ho avuto problemi alimentari. A 16 anni ero molto magro, troppo. Sceglievo di non mangiare, vedevo gli altri ballerini e non mi sentivo all’altezza. Mi vedevo grosso e così ho iniziato a mangiare sempre meno”.

Maria De Filippi: “Non sei solo”

Come sempre, Maria De Filippi ha saputo accogliere e sostenere i suoi ragazzi con empatia e delicatezza. Dopo aver ascoltato Alex, ha voluto allargare il discorso coinvolgendo l’intera classe.

“Non ti volevo far commuovere, ma solo cercare di farti vedere che certe cose vi accomunano”, ha detto Maria, invitando gli altri allievi a condividere le proprie insicurezze e difficoltà.