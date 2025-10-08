Negli anni lo abbiamo conosciuto in tv tra fornelli e sfide culinarie. Da "Cortesie per gli Ospiti" a "Junior MasterChef Italia", passando per "4 Ristoranti", "Cuochi d’Italia" e "Celebrity Chef", Alessandro Borghese è diventato uno dei volti più amati della televisiva italiana. Ma dietro lo chef carismatico c’è anche un uomo, un marito e un padre con una storia familiare complessa e intensa.

In una recente intervista, Borghese, 49 anni, ha aperto una finestra sulla sua vita privata, raccontando il profondo legame con la moglie Wilma Oliviero e le loro due figlie: Arizona, nata nel 2012, e Alexandra, nel 2016.

“Sono gelosissimo delle mie figlie”, ha confessato lo chef. “Mi do i pizzicotti per stare zitto e le lascio fare. Ho sposato Wilma, abbiamo messo su famiglia e ho scelto di stabilirmi in città. Sono romanissimo sotto tanti punti di vista, ma ho un’attitudine milanese. Milano è l’unico luogo in cui sono preciso, puntuale”.

La confessione su un figlio mai incontrato

Ma Arizona e Alexandra non sono le uniche figlie di Alessandro Borghese. In un’intervista a Il Giornale, lo chef ha raccontato un capitolo più privato e delicato della sua vita: la paternità di un terzo figlio, nato da una relazione passata. “Ho avuto anche un altro figlio, prima di loro due. Ho saputo di essere padre molto tempo dopo la sua nascita. L’ho riconosciuto e sono tuttora un puntuale sostenitore. Non ho avuto il modo di conoscerlo. L’ho visto su Internet”.

Il giovane, oggi 19enne, vive all’estero ed è un talentuoso musicista. Borghese ha spiegato che, sebbene non ci sia mai stato un incontro diretto, segue la sua crescita a distanza e contribuisce economicamente al suo mantenimento.

Le parole nel podcast "The BSMT"

Ospite del podcast "The BSMT" di Gianluca Gazzoli, Alessandro Borghese è tornato sull’argomento, aggiungendo nuovi dettagli: “Nella mia vita precedente, quella da giramondo, ho avuto un altro figlio. Un maschio, oggi ha 19 anni, ma non l’ho mai conosciuto. Sono un super papà responsabile: lo seguo da lontano e contribuisco alla sua crescita insieme a mia moglie. Sono errori di gioventù.

È successo, ma l’ho scoperto tardi. Lui vive all’estero, quindi non è stato facile conciliare tutto”.

Lo chef ha anche raccontato che il ragazzo è consapevole di chi sia suo padre: “Sa chi sono, gliel’hanno detto. Ancora non c’è stato un incontro, ma nella vita non si sa mai. Non lo nascondo, perché è una vita, è una cosa bella. Certo, lui è già grande, vedremo cosa succederà. Non escludo nulla. Comunque ho notizie, so tutto di lui. È un artista, fa il musicista ed è bravo”.

Una situazione delicata

Dietro a questo mancato incontro ci sarebbero, come dichiarato dallo stesso Borghese, delle “dinamiche particolari” che rendono complicato stabilire un rapporto diretto. Il fatto che il ragazzo viva all’estero, infatti, non rappresenterebbe un ostacolo insormontabile, se non fosse per altri fattori non meglio specificati.