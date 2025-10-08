Al Grande Fratello, le dinamiche tra i concorrenti iniziano a farsi sempre più tese. Nella serata di ieri, è stata Francesca Carrara la protagonista di un acceso sfogo contro alcune inquiline della Casa. La concorrente romana, che nella scorsa puntata in diretta su Canale 5 aveva raccontato la sua rinascita personale dopo la separazione dal marito, ha accusato in particolare Benedetta Stocchi e Anita Mazzotta di escluderla dal gruppo.

Lo sfogo in salotto

Tutto è partito da una frase che Francesca ha percepito come un attacco gratuito. Non ha esitato a manifestare il suo disagio davanti a tutti, dichiarando con tono deciso: "Da domani guarderò il pelo nell'uovo, non ho mai detto una parola fuori posto contro di voi. Qua voi state fuori di testa. Se vi attaccate alle alzate di mano, non state bene. Non è possibile. Siamo persone democratiche e uno non si può attaccare a un'alzata di mano perché 'c'è astio'. Se dobbiamo arrivare a dire 'questa mi sta sul cavolo', no, attacchiamoci alle cose serie. Le cavolate non le accetto".

Con queste parole, Francesca Carrara ha annunciato l’intenzione di isolarsi dal resto del gruppo: "Da domani sto isolata, faccio il percorso per conto mio. Ho notato che c'è qualcosa nei miei confronti che non vi va, voi ragazze non ci venite mai da me, rapporto solo con i maschi. Non vi ho fatto niente".

Il confronto con Jonas Pepe

Più tardi, in un momento più tranquillo, Francesca si è confrontata con Jonas Pepe, che le ha rivolto una domanda apparentemente innocua ma dal tono ambiguo: "Sei laureata? Come fai a essere così sveglia, così elastica mentalmente? Fai bei ragionamenti. Perché?".

Una domanda che ha lasciato perplessi molti telespettatori, ma alla quale la concorrente ha risposto con ironia: "Non lo so. Pensavo di essere schizzata, invece anche in confessionale mi hanno detto che faccio discorsi lucidi".

Le reazioni nella Casa

Le parole di Francesca hanno scatenato diverse reazioni. Benedetta e Donatella hanno cercato di farla ragionare, sostenendo che nessuno l’abbia realmente esclusa. Tuttavia, la romana è rimasta ferma sulla sua posizione: "Sono stata più che tranquilla fino ad ora. Non ho mai detto una parola fuori posto contro nessuno. Da domani mi isolo, sto per conto mio. Quando sono entrata qui ho chiesto 'posso venire o do disturbo?'. Voi siete uscite".