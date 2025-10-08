La notizia della fine della relazione tra Ciro Solimeno e Martina De Ioannon, ex protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne, ha lasciato di stucco i fan della coppia. Dopo mesi vissuti sotto i riflettori – tra ospitate, convivenza e dichiarazioni d’amore – l’annuncio improvviso sui social ha sollevato più domande che risposte.

Un annuncio inaspettato (o forse no)

La rottura è stata ufficializzata tramite un comunicato congiunto sulle storie Instagram, dove Ciro e Martina parlano di “viaggio intenso” e “momenti irripetibili”, chiedendo rispetto e confermando che i motivi della separazione sono “più semplici di quanto si pensi”. Eppure, secondo alcune fonti, la crisi covava già da mesi, tra differenze caratteriali e difficoltà nella quotidianità.

Martina sotto i riflettori: serenità sospetta e like “strategici”

A far discutere è stata soprattutto l’atmosfera di apparente serenità che Martina De Ioannon mostra sui social. Alcuni utenti l’hanno definita “troppo tranquilla” per una rottura così recente. Altri hanno notato alcuni like sospetti a commenti su TikTok che hanno alimentato dubbi sulla sincerità del suo legame con Ciro.

Gianmarco Steri: ritorno di fiamma o solo coincidenze?

Uno degli indizi più discussi riguarda l’ex corteggiatore e poi ex tronista Gianmarco Steri. Pochi giorni dopo l’annuncio della rottura, Gianmarco ha pubblicato una storia con l’emoji del treno, subito seguita da un TikTok di Martina con la stessa emoji. I fan si sono subito divisi tra chi grida al ritorno di fiamma e chi parla di mossa per attirare attenzione.

Ma non è finita qui: Martina ha anche repostato un video contenente la canzone Era già tutto previsto, colonna sonora di una delle esterne più amate con Gianmarco. Un gesto che ha fatto riemergere il ricordo del loro legame passato.

“Frecciatine infantili”? Parla anche Cristina Ferrara

In questo valzer di messaggi indiretti, si è inserita anche Cristina Ferrara, reduce a sua volta dalla rottura con Gianmarco, che ha postato un selfie con l’emoji del biberon. Un messaggio ironico che i fan hanno interpretato come una critica ai continui messaggi indiretti tra i due ex.

Smentite e silenzi strategici

Nel frattempo, è circolata anche una voce su un possibile riavvicinamento di Martina all’ex tentatore Carlo Marini. Voce che la diretta interessata ha prontamente smentito: “La cosa più finta che abbia letto… capisco la confusione, ma così nooo”. Tuttavia, come molti fan hanno fatto notare, non è arrivata alcuna smentita sui rumor legati a Gianmarco, lasciando la porta aperta a nuove ipotesi.

La risposta di Ciro? Una canzone malinconica

Anche Ciro Solimeno sembra aver lanciato una possibile frecciatina social: ha infatti condiviso una parte del brano 3 settembre 09, dal testo fortemente malinconico, che molti hanno letto come una frecciatina indirizzata a Martina.