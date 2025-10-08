Ogni anno, con il ritorno in onda del Grande Fratello, il pubblico non si limita a seguire alleanze, nomination e strategie. C’è una domanda che puntualmente torna a circolare tra fan e curiosi: quanto guadagnano realmente i concorrenti del reality più longevo della televisione italiana?

La curiosità si fa ancora più forte in questa edizione 2025, dove i protagonisti non sono più i “vipponi” dello showbiz, ma persone comuni, del tutto sconosciute al grande pubblico. Ecco allora cosa ha scoperto Libero.it su cachet, montepremi e guadagni dei nuovi inquilini della Casa.

Il montepremi del Grande Fratello 2025

A partire dalla quindicesima edizione, il montepremi finale del Grande Fratello è stato fissato a 100.000 euro. Anche quest’anno, quindi, questa è la cifra che i concorrenti in gioco ambiscono a vincere. Tuttavia, bisogna fare i conti con le tasse: al netto delle trattenute fiscali, la somma effettiva che il vincitore si porterà a casa sarà inferiore ai 40.000 euro. C’è da dire, però, che i concorrenti Nip di oggi sono più fortunati rispetto ai colleghi vip del passato: questi ultimi erano infatti obbligati, da regolamento, a devolvere il 50% del premio in beneficenza.

Quanto guadagnano i concorrenti Nip a settimana

Oltre al premio finale, i partecipanti ricevono un compenso giornaliero, variabile in base al tempo trascorso nella Casa. Secondo le stime più affidabili e le rivelazioni di ex gieffini, tra cui Letizia Petris, i concorrenti Nip guadagnano tra i 50 e gli 80 euro al giorno. In pratica, una settimana nel reality frutta tra i 350 e i 560 euro.

I cachet da capogiro dei Vip delle edizioni precedenti

Nelle edizioni del Grande Fratello Vip, i compensi erano tutta un’altra storia. I personaggi più noti del mondo dello spettacolo trattavano cachet settimanali tra i 4.000 e i 7.000 euro, con punte anche più alte.

Non mancavano i cosiddetti “gettoni alla firma”, bonus di ingaggio concessi prima ancora dell’ingresso nella Casa.

Tra gli esempi più clamorosi:

Wilma Goich avrebbe superato i 9.000 euro a settimana

avrebbe superato i Iago García avrebbe guadagnato circa 7.000 euro ogni sette giorni

E in alcuni casi, i compensi salivano ancora di più se la popolarità del vip era elevatissima.