Durante la seconda puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì sera, sono stati presentati cinque nuovi concorrenti che promettono di movimentare ulteriormente la vita all’interno della casa più spiata d’Italia. Ma la serata non è stata solo all’insegna delle presentazioni: non sono mancati momenti toccanti e le prime frecciatine tra i coinquilini.

I nuovi concorrenti

Ecco chi sono i nuovi volti entrati nella casa:

Mattia Scudieri , 26 anni, di Catania. Nella vita lavora come commesso in un negozio, ma coltiva il sogno di imparare l’inglese per diventare pilota d’aereo.

, 26 anni, di Catania. Nella vita lavora come commesso in un negozio, ma coltiva il sogno di imparare l’inglese per diventare pilota d’aereo. Flaminia Romoli , 31 anni, romana, si occupa di marketing.

, 31 anni, romana, si occupa di marketing. Ivana Castorina , anche lei catanese, lavora nella sede locale di una multinazionale che produce componenti elettronici.

, anche lei catanese, lavora nella sede locale di una multinazionale che produce componenti elettronici. Omar Benabdallah , detto Bena , è originario del Marocco e lavora come modello.

, detto , è originario del Marocco e lavora come modello. Rasha Younes, nata in Giordania ma residente a Roma, di professione estetista.

Il dolore di Grazia Kendi

Nel corso della diretta è tornata alla ribalta anche la violenta discussione tra Domenico D’Alterio e Grazia Kendi. Durante un confessionale toccante con Simona Ventura, Grazia ha rivelato di essere stata vittima di violenza a soli 8 anni. Un racconto intenso che ha lasciato senza parole non solo la conduttrice, ma anche gli altri concorrenti.

"Questo dolore mi ha segnato profondamente", ha confessato la gieffina, dando modo al pubblico di conoscere una parte di sé molto più profonda rispetto al suo temperamento vivace mostrato nei primi giorni.

Le critiche di Rasha Younes

Durante la notte, la neo-arrivata Rasha Younes non ha nascosto le sue perplessità nei confronti di Grazia Kendi. Le sue parole sono state taglienti: "Secondo me lei è tutto fumo e niente arrosto. La sua aggressività è solo una facciata. Anch’io da piccola ero aggressiva, ma era un modo per difendermi. Bisogna capire se la sua ignoranza e aggressività coprono una fragilità".