Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, durante l’esperienza a Uomini e Donne, avevano fatto sognare il pubblico uscendo insieme dal programma. Ma la loro storia, come ormai noto, si è interrotta e i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi hanno reso pubblica la rottura con toni molto diversi.

Gli annunci della rottura

Mentre Gianmarco aveva scelto la strada della diplomazia, dichiarando: “Penso sia doveroso informare chi ci segue che la nostra storia è giunta al termine. Tra noi rimangono stima e rispetto…”, Cristina aveva invece utilizzato parole più taglienti: “Ho atteso in silenzio, sperando che la scelta di dividersi un destino arrivasse. Invece è arrivata solo tanta superficialità che mi ha lasciata senza parole”.

Le voci sul web

Negli ultimi tempi, il web ha alimentato nuove indiscrezioni. Alcuni utenti hanno ipotizzato un legame tra la fine della storia con Cristina e un presunto incontro in discoteca tra Gianmarco e Martina De Ioannon, quest’ultima reduce a sua volta dalla recentissima rottura con Ciro Solimeno. A rafforzare i sospetti, un messaggio enigmatico pubblicato da Cristina: “Le risposte arrivano da sole, piano piano tutte”.

Lo sfogo di Cristina Ferrara

Nelle ultime ore, l’ex corteggiatrice ha deciso di aprirsi con i suoi follower e di raccontare come sta affrontando questo periodo difficile. In una serie di stories, ha confessato: “Volevo condividere con voi un mio pensiero, un mio momento. E’ un momento un po’ complesso per me un momento un po’ difficile, mettiamola così, non legato a qualcosa o a qualcuno è proprio un momento di cambiamento, di un periodo della mia vita, in cui tante cose sono cambiate e stanno cambiando un po’ di cose e in ogni cambiamento, penso succeda un po’ a tutti c’è una fase un po’ destabilizzante. Io mi trovo in questa fase qui, adesso. sto condividendo molto poco con voi e sono in un periodo complesso.

Per fortuna qui ho la mia famiglia, le amiche che cercano di farmi stare più serena possibile tutti i giorni. Ho il mio lavoro, vado in attività dai miei a dare una mano. Vado in palestra, adesso ho iniziato un nuovo corso di cui vi parlerò, seguo il corso di design ancora… quindi diciamo che la mia vita sta andando avanti, con piccole difficoltà, piccoli intoppi però sta andando avanti, anzi sto cercando di fare più cose possibili per evadere, ed è giusto che io condivida questo momento con voi perché far vedere che va tutto bene, quando in realtà non va tutto bene, penso non sia una cosa bella e mi sentivo di fare in questo modo”.