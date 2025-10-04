In una recente diretta su Instagram, Shaila Gatta ha confermato una delle indiscrezioni circolate durante l’estate: ha sostenuto un provino per Tale e Quale Show.

La scelta di Carlo Conti e la mancata convocazione di Shaila

Nonostante il provino sia andato bene (come raccontato dalla stessa ex gieffina), dall’ultima edizione del Grande Fratello, Carlo Conti ha preferito puntare su Pamela Petrarolo, lasciando a casa Shaila che, fresca di reality, avrebbe portato con sé un folto seguito di fan, i cosiddetti “Shailenzo”. Questo esercito di sostenitori avrebbe garantito a Tale e Quale Show un pubblico numeroso e molto attivo anche sui social.

La reazione di Shaila Gatta al “no” di Tale e Quale Show

Shaila Gatta non si è persa d’animo e ha commentato così la sua esclusione: “Recentemente ho fatto il provino per Tale e Quale Show ed era andato anche bene, ho ricevuto tanti complimenti e avevo studiato tanto. Eppure non è andato. Ma questo non significa che quella mia occasione non ci sarà mai”.

Ha poi aggiunto: “Probabilmente ci sono cose destinate a momenti presenti, altre a momenti futuri e alcune cose non accadranno mai. Tutto ciò che non arriva non va vissuto come una sconfitta, ma come una prova per capire se siamo davvero pronti a confrontarci con noi stessi: continuare a studiare e lottare invece di arrenderci”.

Shaila ha condiviso un pensiero molto profondo: “Spesso i ‘no’ mi hanno fatto più bene che male, perché mi hanno mostrato quanto fossi determinata a riconquistarmi il mio posto nel mondo. Quindi, se qualcosa non va, non è perché non siamo capaci, ma semplicemente perché ci sono momenti in cui le strade si incrociano e altri in cui bisogna solo aspettare e avere pazienza. Tutto qui”.

Il sogno di Ballando con le Stelle

Ma la voglia di mettersi in gioco di Shaila Gatta non si ferma qui. Ha confessato il suo desiderio di partecipare anche a Ballando con le Stelle, ma non come ballerina professionista, bensì come concorrente.

“È uno dei programmi che più adoro in televisione. Il problema è che io so ballare, quindi non mi prenderanno mai, secondo me non mi vogliono perché sarebbe vincere facile. Oppure no, chi lo sa… Però, diciamo che per me, essendo ballerina, è molto più difficile andare a Ballando con le Stelle”.