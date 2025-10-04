Come ogni anno, anche per questa edizione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha messo insieme un cast davvero stellare, composto da personaggi di spicco del mondo dello sport, della musica e della televisione. Tuttavia, quando tante celebrità si ritrovano in un contesto competitivo, è facile che le scintille non si facciano attendere.

Marcella Bella nella bufera

Nei giorni scorsi, alcune indiscrezioni hanno alimentato il gossip, parlando di un clima particolarmente teso all’Auditorium Rai del Foro Italico, dove si registrano le puntate del programma. Secondo Fanpage, sarebbe stata proprio Marcella Bella a scatenare alcune tensioni, avanzando – secondo le fonti – pretese fuori dal comune, come quella di avere un camerino separato da tutti gli altri concorrenti VIP.

La cantante ha smentito categoricamente le voci: “Sono stufa, queste sono tutte falsità. Non ho mai chiesto una cosa simile. Sono cattiverie, non ho mai chiesto nulla alla produzione del programma”.

Roberto Alessi conferma: “Clima tesissimo a Ballando”

Nella rubrica che cura per MowMag, il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ha raccontato di aver percepito un clima tutt’altro che disteso nel dietro le quinte del programma. Dopo una battuta fatta a Milly Carlucci e all’autore Giancarlo De Andreis, avrebbe notato un certo imbarazzo nei loro volti: “Aria d’inferno a Ballando. Ho fatto una battuta a Milly e a Giancarlo, ma dai loro sguardi ho capito che avevo toccato un nervo scoperto”.

Alessi ha anche aggiunto che una sua fonte interna avrebbe confermato che l’atmosfera è effettivamente pesante, con una competizione feroce tra i concorrenti, soprattutto tra le donne: “Ho consigliato loro di comprarsi un elmetto e un giubbetto antiproiettile. La risposta? 'Non ci risulta assolutamente. C’è un’aria serena'. Ma io ho capito che sotto sotto sperano anche loro che il clima si scaldi ulteriormente”.

Il carattere esplosivo delle concorrenti

Il giornalista non si è risparmiato in commenti anche sul cast di quest’anno, definendolo “spumeggiante” e “peperino”. “Se serve un po’ di pepe, ci pensa Nancy Brilli”, ha scritto Alessi.

Secondo lui, l’attrice ha già dato prova in passato di avere un carattere forte, citando un vecchio aneddoto in cui avrebbe litigato con la fidanzata di Ivano Fossati, arrivando perfino a colpirla: “Pare le abbia tirato una pedata su una gamba, fino ad avergliela rotta – anche se lei minimizza: ‘Nulla di ospedaliero’”.

A completare il quadro ci pensa ancora Marcella Bella, il cui temperamento “vulcanico” viene descritto così: “È nata alle falde dell’Etna, e un po’ di lava nel sangue ce l’ha. Anni fa, in una trasmissione dove si esibiva suo figlio, non lo votai e lei, in corridoio, me ne disse di ogni”.

Martina Colombari: “Non siamo all’asilo”

Tra le concorrenti più determinate di questa edizione, spicca anche Martina Colombari. L’ex Miss Italia si starebbe allenando con estremo rigore, al punto che – come rivela Alessi – il suo istruttore vorrebbe “scappare a casa”, ma lei insiste per continuare le prove: “Martina ha già rimproverato pubblicamente i suoi compagni che scherzano troppo: ‘Siamo qui per studiare, non siamo certo all’asilo’. Simpatia portami via”, scrive Alessi, con tono ironico.