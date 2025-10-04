Irama, diventato celebre grazie a Amici, è sempre stato al centro dell’attenzione non solo per la sua musica, ma anche per la sua vita sentimentale. Dopo diverse relazioni, tra cui l’ultima con Khady Gueye, nota per la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, ora sembra che nel cuore del cantante ci sia un nuovo amore: Mew.

Dall’amicizia alla coppia

Anche Mew, come Irama, ha raggiunto la notorietà grazie a Amici. Da settimane si vociferava di una possibile relazione tra i due, ma la conferma è arrivata solo di recente grazie a un video condiviso su TikTok da un fan. Nel filmato si vede Mew e Irama scendere dallo stesso van dopo un concerto all’Arena di Verona: lei esce per prima e si dirige verso l’hotel, mentre lui si ferma a salutare i fan prima di raggiungerla.

Un particolare ha catturato l’attenzione del web: Mew indossa il giubbotto di Irama, lo stesso che il cantante ha sfoggiato più volte in pubblico, segno evidente della loro intesa.

Le relazioni passate di Mew e Irama

Prima di legarsi a Irama, Mew ha avuto una relazione nata proprio all’interno della scuola di Amici con Matthew. Interessante notare come, da Matthew a Irama, la giovane cantante sembri avere una predilezione per fidanzati della stessa “palette”.

Da parte sua, Irama ha vissuto una storia importante con Giulia De Lellis prima di frequentare Khady Gueye e poi Mew. Il cantante ha spesso sottolineato quanto sia difficile conciliare la carriera intensa con la vita privata, raccontando: “Non voglio fare il pesantone ma anche se non sembra lavoro tantissimo; non faccio una vacanza da quattro anni, al massimo mi concedo quattro giorni di pausa, infatti le mie ragazze mi hanno sempre odiato per questo: andavamo dall’altra parte del mondo e poi dopo 96 ore me ne dovevo già andare”.