Un inizio col botto (letteralmente) per la nuova edizione del Grande Fratello. Durante il quinto giorno di convivenza, è avvenuto il primo incidente domestico: Benedetta Stocchi, in un gesto involontario, ha spento una sigaretta nell’occhio di Giulio Carotenuto.

La dinamica dell'incidente

Il momento è stato ripreso dalle telecamere, anche se la dinamica non è perfettamente chiara. Da quanto si evince dal video (che potete vedere in basso), Benedetta avrebbe alzato la mano con la sigaretta accesa proprio mentre Giulio si stava chinando, colpendolo direttamente nell’occhio.

Subito dopo, Giulio è stato chiamato in Confessionale e successivamente visitato da un medico. Fortunatamente, sembra si sia trattato più di uno spavento che di una reale ustione.

Il fatto curioso è che proprio Benedetta e Giulio erano gli unici concorrenti ad aver mostrato fin da subito una certa complicità affettiva, tanto da essere stati già “shippati” dai fan.