Tra i protagonisti più amati di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, troviamo sicuramente Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Dopo un’estate trascorsa insieme, la coppia si è raccontata in un’intervista esclusiva al magazine del programma, svelando i dettagli del loro rapporto e del futuro che stanno costruendo.

Un nido d’amore in costruzione

Roberta e Alessandro hanno rivelato di essere impegnati nella costruzione del loro “nido d’amore”. Nonostante abbiano attraversato un periodo complicato dopo l’estate, il loro legame non si è mai spezzato. La coppia ha voluto smentire con fermezza le voci su una presunta crisi, confermando che l’amore che li unisce è più forte di ogni difficoltà.

Il rapporto speciale con Alex

Un aspetto molto importante per Roberta è il rapporto con suo figlio Alex, avuto da una precedente relazione. Alessandro è stato il primo uomo che Roberta ha presentato a Alex, e oggi tra i due si è instaurata una complicità speciale. Entrambi sottolineano la difficoltà di gestire un figlio in un’età delicata, cercando di mantenere un equilibrio tra il ruolo di genitori e quello di amici.

Il “periodo no” e la vicinanza di Alessandro

Contrariamente a quanto si era ipotizzato, il cosiddetto “periodo no” vissuto da Roberta non è stato legato a una crisi sentimentale, ma a un furto subito: la perdita della sua auto, contenente anche oggetti dal valore affettivo, tra cui i regali del figlio. In questo momento difficile, Alessandro è stato un punto di riferimento fondamentale, dimostrando vicinanza e sostegno nonostante le normali incomprensioni quotidiane.

Un futuro insieme: casa e progetti

Guardando al futuro, la coppia ha finalmente acquistato una casa pensata per loro due e per Alex. Alessandro ha sottolineato quanto sia fortunato a vivere con Roberta, definendo la sua casa anche come la propria. Ha inoltre espresso grande stima per la compagna, lodandola come una “grande donna” per come sta gestendo la situazione familiare.

Matrimonio? Una scelta di cuore

Infine, la questione matrimonio: per Roberta e Alessandro non è la firma a fare la differenza, ma il sentimento che li unisce “nel bene e nel male”. Tuttavia, qualora decidessero di sposarsi, Alessandro ha già in mente un allestimento sobrio ed elegante, fatto di soli fiori bianchi.