Nella puntata del 3 ottobre di Tale e Quale Show, Antonella Fiordelisi ha tentato di portare sul palco l’energia travolgente di Dua Lipa, ma il risultato è stato ben lontano da un’imitazione convincente. Nonostante l’impegno, l’esibizione vocale dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip è risultata imprecisa, con note stonate e un’intonazione che ha faticato a centrare il timbro della popstar britannica.

Critiche vocali e difficoltà di interpretazione

La voce dell’influencer campana ha spesso incontrato difficoltà nel seguire il ritmo della canzone, e la performance è stata priva di quella fluidità e di quel sound avvolgente che caratterizzano lo stile di Dua Lipa. Nonostante la sua indiscutibile voglia di mettersi in gioco, questa esibizione non ha convinto, lasciando trasparire la necessità di migliorare sia la resa vocale che la presenza scenica.

I commenti della giuria

A commentare la performance, Alessia Marcuzzi ha sottolineato con ironia: “Dua Lipa ha due cose che sono mancate in questa esibizione: lei in questo inno femminista è molto cazzuta, e questo è mancato. Tu sei sexy, ma devi esserlo di più nell’esibizione”.

Con il suo tipico sarcasmo, Cristiano Malgioglio ha commentato: "Cara Fiordelisi, Dua Lipa ha una voce calda, corposa, avvolgente. Tu sei più bella di Dua Lipa. Numero interessante, ma tu sei stata una Lipa... legnosa. Sei stata coraggiosa, ma questi disgraziati di autori ti hanno assegnato un brano difficile”.

Giorgio Panariello, invece, ha messo l’accento sulla differenza tra le due voci, affermando: "La trovo più grintosa e sexy come impostazione vocale”.

Reazioni sui social

La stroncatura non è passata inosservata, generando discussioni tra il pubblico sui social. Molti utenti hanno condiviso il giudizio della giuria, con commenti come: "Lei simpatica, ci ha messo impegno ma non mi ha convinto”; “Che tristezza di esibizione”; “Siamo sicuri che abbia preso lezioni di canto per un anno?”; “Stonata e fuori posto”.

Antonella può contare su un numeroso esercito di fan, le cosiddette “Fiorde”, che hanno provato in tutti i modi a difendere l’ex gieffina, sottolineando la difficoltà del brano e l’importanza del coraggio nel mettersi alla prova.