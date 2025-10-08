La nascita della figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe è diventata una vera e propria corsa a chi, sui social, annuncia per primo l'arrivo della piccola Priscilla. Dopo una serie di voci e indiscrezioni, però, la stessa influencer e imprenditrice ha deciso di smentire ufficialmente la notizia del parto, pubblicando una foto insieme al compagno, dimostrando così che la piccola è ancora molto comoda nella pancia della mamma.

La giornata del 7 ottobre: troppe voci, poche certezze

Nella giornata di ieri, 7 ottobre, il noto esperto di gossip Alessandro Rosica ha diffuso la notizia della nascita di Priscilla, figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe. Tuttavia, la realtà sembra essere diversa. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha continuato a postare storie e video sul suo profilo Instagram, segno evidente che il parto non è ancora avvenuto.

L’interesse pubblico è stato enorme, tanto che sono arrivati messaggi da parte di persone che lavorano all’ospedale Gemelli, struttura dove sarebbe previsto il parto, insieme a numerose indiscrezioni condivise senza aspettare l’annuncio ufficiale di Giulia.

La smentita di Giulia De Lellis

Con una storia su Instagram, Giulia ha voluto mettere a tacere tutte le voci sul presunto parto. Nella foto, la futura mamma appare con la pancia in primo piano, indossando un cardigan aperto e con la mano protettiva del futuro papà, Tony Effe, a simboleggiare la vicinanza e la protezione verso la piccola Priscilla. L’influencer ha ironizzato sulla quantità di controlli medici a cui si sottopone: “Quanti monitoraggi può fare un essere umano in massima? Chiediamo per un’amichetta”.

Contenuti pre-registrati e strategie di comunicazione

Tuttavia, secondo Rosica alcuni contenuti social potrebbero essere stati pre-registrati proprio per evitare fughe di notizie indesiderate e per garantire l’esclusiva della nascita a un noto settimanale. Una mossa strategica che permetterebbe a Giulia De Lellis e al suo staff di mantenere il controllo sull’annuncio, senza lasciare spazio a indiscrezioni.