Carlotta Dell’Isola è nota al pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island, dove ha intrapreso il percorso sentimentale con il suo allora fidanzato e oggi marito, Nello Sorrentino. Successivamente, ha preso parte anche al Grande Fratello Vip, consolidando la sua popolarità nel mondo dello spettacolo italiano.

Dal reality alla vita familiare

Dopo le apparizioni televisive, Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino si sono sposati e hanno avuto un figlio, Niccolò Domenico. La loro vita familiare è sempre stata molto seguita dai fan, che li hanno visti affrontare insieme gioie e sfide.

Messaggi social che preoccupano i fan

Negli ultimi giorni, alcuni post condivisi da Carlotta Dell’Isola hanno però suscitato apprensione. Senza entrare nei dettagli, l’ex gieffina ha rivelato di vivere un momento molto complicato. Il riferimento all’ospedale pediatrico Bambino Gesù ha fatto pensare che il problema riguardasse un bambino, presumibilmente suo figlio.

Il nuovo messaggio di Carlotta Dell’Isola

Poche ore fa, Carlotta ha voluto aggiornare i fan con un nuovo post, in cui ha spiegato di attraversare “il periodo più difficile” della sua vita, sia per sé stessa sia per la sua famiglia. Nonostante le difficoltà, ha sottolineato di avere bisogno di leggerezza e di momenti di svago, anche attraverso i social, chiedendo però di non essere giudicata: “Ultimamente non sono molto brava con le parole, ma scrivendole forse riesco a farvi capire le sensazioni che sto vivendo, spesso difficili da mettere insieme. Non è un periodo facile per me e la mia famiglia, forse il più complicato della mia vita. Ho pensato molto e credo di avere bisogno di una piccola distrazione, di un po’ di leggerezza. Nei prossimi giorni vorrei, dove possibile, tornare qui presentandovi attimi di svago. Penso che possa farmi bene: tentar non nuoce. Non vorrei essere giudicata per questa scelta, perché prima di tutto sono una donna, una moglie e una madre. Sto solo cercando di rialzarmi, o almeno sto provando a farlo”.



