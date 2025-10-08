L’edizione 2025 del Grande Fratello ha incontrato qualche difficoltà nelle prime settimane di messa in onda, con un pubblico non particolarmente coinvolto e un cast che non ha suscitato la curiosità sperata. Mediaset ha quindi deciso di modificare il palinsesto per cercare di ridare slancio al reality più seguito in Italia. Ecco tutte le novità che riguardano la programmazione del Grande Fratello e i cambiamenti che interesseranno il daytime e la collocazione su Canale 5 e Italia 1.

Allungamento del daytime del Grande Fratello

Per provare a ravvivare l’edizione, Mediaset ha deciso di allungare la striscia quotidiana del Grande Fratello, portandola a un totale di 40 minuti su Italia 1. Questa modifica, che cambia il palinsesto della rete, è pensata per portare più contenuti in TV e mantenere alta l’attenzione sul reality.

La nuova fascia oraria prevede che il daytime venga trasmesso dalle 13:00 alle 13:40, subito dopo Studio Aperto e prima di Sport Mediaset. Con questa modifica, anche il resto del palinsesto pomeridiano di Italia 1 subisce uno slittamento: I Simpson non andranno più in onda alle 14:00, ma partiranno alle 14:30, per far spazio al reality.

Cambio di collocazione su Canale 5: Grande Fratello tra le soap

Non solo Italia 1: anche su Canale 5 Mediaset ha deciso di cambiare l’orario del Grande Fratello. Tradizionalmente trasmesso subito dopo il TG delle 13:00, il reality ha visto un cambio di programmazione, finendo ora tra le soap. Da ieri, infatti, la striscia quotidiana del Grande Fratello è stata spostata tra Beautiful e Forbidden Fruit. L’intento è quello di intercettare un pubblico diverso, probabilmente più affezionato alle soap operas, ma anche quello di avvicinare i fan del reality a un segmento già consolidato della programmazione pomeridiana.

Resta intatta la diretta su Mediaset Extra, La5 e Infinity

Al di là delle modifiche al daytime e alla programmazione su Canale 5 e Italia 1, nulla cambia per gli altri spazi dedicati al Grande Fratello. La diretta 24 ore su 24 della Casa del reality continuerà ad andare in onda su Mediaset Extra e La5, mentre la diretta live sarà visibile anche su Mediaset Infinity, sia tramite sito web che app. Questi canali continueranno ad essere il cuore pulsante della trasmissione per gli appassionati che non vogliono perdersi nemmeno un minuto delle dinamiche interne alla Casa.