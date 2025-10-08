Cresce l’attesa per la nuova edizione di Pechino Express, l’adventure show prodotto da Sky e condotto da Costantino della Gherardesca, che tornerà in onda nella primavera 2026 con un’edizione ricca di sorprese e cambiamenti.

Un itinerario mozzafiato: Indonesia, Cina e Giappone

La prima grande novità riguarda il percorso: le coppie di concorrenti si metteranno alla prova attraversando tre Paesi affascinanti e culturalmente diversi tra loro, ovvero Indonesia, Cina e Giappone. Un viaggio lungo ed emozionante, tra modernità e tradizione, che metterà alla prova le capacità di adattamento e lo spirito di squadra dei partecipanti.

Nuovi inviati: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda

Altra importante novità riguarda il team degli inviati: saranno ben tre, pronti a raccogliere il testimone da Fru dei The Jackal. A vestire questo ruolo saranno:

Lillo , comico amatissimo dal pubblico;

, comico amatissimo dal pubblico; Giulia Salemi , influencer e conduttrice;

, influencer e conduttrice; Guido Meda, storico volto del giornalismo sportivo.

Una scelta che promette di portare leggerezza, ironia e dinamismo al programma.

Le coppie già confermate

Al momento, sono cinque le coppie ufficialmente annunciate:

Biagio Izzo e Francesco Paolantoni , duo comico campano di lunga data;

e , duo comico campano di lunga data; Le modelle argentine Candelaria e Camila Solórzano ;

e ; I rapper Dani Faiv e Tony 2Milli ;

e ; Chanel Totti (figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti) con l’amico Filippo Laurino ;

(figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti) con l’amico ; La cantante e conduttrice Jo Squillo insieme alla modella e DJ Michelle Masullo.

A queste si dovrebbero aggiungere anche:

L’ex atleta olimpica Fiona May e il marito Patrick Stevens ;

e il marito ; I creator Mattia Stanga ed Elisa Maino, volti noti tra i più giovani.

Steven Basalari a Pechino Express

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, tra i concorrenti della prossima edizione ci sarà anche Steven Basalari, imprenditore e influencer con oltre due milioni di follower sui social. Classe 1992, Steven (ex della nota influencer Ludovica Pagani) è noto per essere il proprietario di una storica discoteca a Brescia, ereditata dal padre, e per la sua attività imprenditoriale al fianco di Donato De Caprio nel brand partenopeo “Con mollica o senza”.

Nel 2024, ha partecipato al programma Le Iene con un viaggio in Madagascar insieme all’inviato Stefano Corti. Recentemente, Basalari ha annunciato di volersi allontanare temporaneamente dai social per ritrovare un equilibrio, dichiarando: «La mia era solo una felicità da copertina».

Ora, però, sembra pronto a rimettersi in gioco davanti alle telecamere: muscoli e tatuaggi in bella vista, Steven affronterà una nuova sfida in Pechino Express, in una veste completamente diversa da quella da imprenditore di lusso a cui il pubblico era abituato.