Dopo la rottura, Martina De Ioannon rompe il silenzio e risponde a Ciro Solimeno sui social. Con una dichiarazione diretta, l’ex tronista smentisce ogni tradimento e accusa il suo ex di fare la vittima, chiarendo la propria posizione e difendendo la sua reputazione davanti ai fan

La storia d’amore tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, nata negli studi di Uomini e Donne, è giunta al capolinea. La notizia della rottura è arrivata come un fulmine a ciel sereno, lasciando senza parole i fan del programma e gli appassionati del dating show di Maria De Filippi.

Una rottura inaspettata che ha scatenato il caos social

Solo poche settimane fa, la coppia aveva condiviso momenti di complicità e serenità sui social, ma oggi tutto sembra cambiato. L’addio tra Martina e Ciro è stato annunciato con poche parole ma ha generato immediatamente un’ondata di commenti, ipotesi e accuse.

La separazione è arrivata a ridosso della fine della breve frequentazione tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, altra coppia nata a Uomini e Donne. Una coincidenza che molti utenti hanno trovato sospetta, tanto da ipotizzare un riavvicinamento tra Martina e Gianmarco.

Le voci sul presunto riavvicinamento con Gianmarco Steri

A scatenare il gossip è stato un dettaglio apparentemente innocuo: la stessa emoticon pubblicata da Martina e Gianmarco nelle loro storie Instagram. Un piccolo gesto che ha acceso i sospetti dei fan, convinti che tra i due possa esserci ancora qualcosa.

Le voci si sono diffuse rapidamente, e in poco tempo Martina è diventata bersaglio di critiche e insinuazioni, con molti utenti che hanno preso le difese di Ciro.

Ciro Solimeno rompe il silenzio con frasi sibilline

Nei giorni successivi alla rottura, l’ex corteggiatore ha condiviso alcune frasi enigmatiche sui social, che molti hanno interpretato come riferimenti a un tradimento. Un atteggiamento che ha contribuito ad alimentare il mistero e a dividere ulteriormente il pubblico.

La risposta della De Ioannon non si è fatta attendere. L’ex tronista ha replicato in modo deciso alle accuse e alle allusioni, chiarendo la propria posizione, e lanciando quella che sembra una frecciatina al suo ormai ex fidanzato: “Io non vedo silenzio, vedo allusioni a tradimenti mai accaduti per fare vittimismo. Vedo altro, però è più facile attaccare me per un TikTok”.

Martina De Ioannon nel mirino dei social

Dopo la separazione, Martina ha continuato a mostrarsi sorridente e serena sui social, ma molti l’hanno criticata per l’atteggiamento “troppo leggero” nei confronti della fine della relazione. L’ex tronista ha però deciso di non restare in silenzio e ha risposto duramente ai detrattori, pubblicando anche alcuni screen dei commenti più offensivi.