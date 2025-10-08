Il grande giorno è finalmente arrivato per Giulia De Lellis e Tony Effe, che oggi, mercoledì 8 ottobre 2025, hanno annunciato con emozione la nascita della loro primogenita, Priscilla. I due neo genitori hanno condiviso la notizia tramite i social, con parole brevi ma piene di gioia: «La nostra bambina è qui. E come ve lo spiego…».

La gravidanza tanto attes

La gravidanza di Giulia De Lellis era stata rivelata lo scorso maggio 2025, dando il via a un lungo percoro diattesa che ha coinvolto milioni di fan. Da quel momento, i seguaci della coppia hanno avuto il privilegio di seguire passo dopo passo le emozioni della coppia, che non ha mai smesso di documentare i momenti più significativi della sua quotidianità.

Un'estate di attesa e amore

Nei mesi precedenti la nascita, i fan hanno potuto osservare gli ultimi preparativi per l'arrivo della piccola Priscilla. Tra allenamenti e live per Tony Effe, eventi e beauty routine per Giulia, e qualche giorno di relax estivo, la coppia ha continuato a far parlare di sé. Nonostante gli impegni professionali, la loro relazione ha continuato a crescere, alimentata da un amore che sembra rafforzarsi ogni giorno di più.

L'amore che cresce

Ora, con l’arrivo di Priscilla, la loro storia d'amore raggiunge il suo coronamento più bello. Il piccolo angelo ha portato una nuova luce nella loro vita, e i fan non vedono l’ora di vedere le prime immagini della neonata, che sicuramente inonderanno i social nei prossimi giorni.