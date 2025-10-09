Durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso e Belen Rodriguez si sono incrociate dietro le quinte dello show. Entrambe erano concentrate sulle rispettive coreografie, seguite dai maestri Pasquale La Rocca e Yuri Orlando.

Non è chiaro se ci sia stato un vero e proprio scambio di saluti tra le due, ma dalle immagini di Ballando Segreto disponibili su RaiPlay sembra che abbiano mantenuto un comportamento cordiale, senza tensioni visibili.

Il passato tra Barbara D’Urso e Belen Rodriguez

Il rapporto tra Barbara D’Urso e Belen Rodriguez ha vissuto in passato dei momenti di tensione, specialmente durante il periodo in cui la showgirl argentina era fidanzata con Fabrizio Corona. In un’intervista del 2020 al Fatto Quotidiano, Belen dichiarò di non nutrire rancore verso Barbara, pur ammettendo di non apprezzare i suoi programmi televisivi. Tuttavia, riconobbe la professionalità della conduttrice, definendola “una grandissima professionista”.

“Se gliel’ho tirata dopo che diceva che faceva il 22% anche senza i fratelli Rodriguez? No, figuriamoci. Non sono la fonte di presunte sfortune. Noi abbiamo avuto una discussione quando ero fidanzata con Fabrizio Corona. A Le Iene durante un gioco l’ho mandata a quel paese, c’erano dei motivi. L’ho fatto perché era un modo per proteggere una persona a me cara. La reazione non è stata forse delle più gradite ma io non ho nulla contro di lei. I suoi programmi è vero, non li apprezzo, ma li rispetto. Lei è comunque una grandissima professionista che fa il suo lavoro. Il suo ruolo lo copre alla perfezione”.

La frase del 22%: il precedente gossip

Il famoso commento “faccio il 22% anche senza i fratelli Rodriguez” risale al 2017, quando Cecilia e Jeremias Rodriguez furono eliminati dal Grande Fratello Vip e non parteciparono a Domenica Live. Barbara D’Urso aveva ironicamente sottolineato che la loro assenza non avrebbe inciso sugli ascolti del programma.