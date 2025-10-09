Durante l’ultima puntata di Ballando Segreto, lo spin-off di Ballando con le Stelle disponibile su RaiPlay, Barbara D’Urso ha parlato della sua frustrazione per aver commesso un errore durante la coreografia della seconda puntata.

Il passo sbagliato e la reazione di Barbara d’Urso

“Quando sono tornata a casa mi sono sentita molto arrabbiata con me stessa perché avevo sbagliato un passo. Non esiste sbagliare, ma perché avevamo lavorato tantissimo. Ho fatto bene tutte le prove e ho sbagliato in pista!”, ha confessato la conduttrice partenopea.

Nonostante i tentativi di consolarla da parte di Milly Carlucci, che le ha ricordato che gli errori rendono le persone umane, Barbara ha ammesso che la delusione è stata forte.

La rabbia come motore interiore

Barbara D’Urso ha spiegato che dietro questa rabbia c’è un grande fuoco interiore: “Pasquale La Rocca non è morbido per niente in sala prove, ma quando mi ha proposto quei primi due balli io ho subito detto di sì. Ho dentro quella rabbia perché non posso avere in questo momento quell’attitude da làlàlà, perché ho un passato di difficoltà, dato che negli ultimi due anni e mezzo sono accadute cose molto forti nella mia vita. Dentro ho un fuoco e una rabbia, è difficile”.

Questa energia, secondo la conduttrice, la spinge a dare il massimo in pista, nonostante la pressione delle prove.

Incontri con la famiglia di Pasquale La Rocca

Un momento speciale per Barbara D’Urso è stato l’incontro con la famiglia di Pasquale La Rocca: “Ho incontrato i genitori di Pasquale, ovvero mio suocero e mia suocera: siamo una bella famiglia napoletana. Lei è stata carinissima, mi ha dato un sacco di soddisfazioni. Idem sua sorella, che quasi tremava quando mi ha visto. Pasquale invece neanche sapeva chi fossi fra un po’, mi ha solo detto che era onorato di ballare con me, le stesse cose che ha detto anche a Nina Zilli e a tutte le altre. Lui è sempre onorato! Sarà una lotta fra me e lui a chi si lascerà per primo”.